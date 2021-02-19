Невічний логотип: для Чорнобильської зони відчуження створили офіційний бренд – фото, відео

Відома українська креативна агенція Banda Agency розробила офіційні бренд і логотип для Чорнобильської зони відчуження. Логотип, як і сама Зона відчуження, невічний. Його дизайн змінюватиметься з кожним роком, аж допоки не зникне зовсім.

Бренд представили 19 лютого у Києві. За розробку логотипу взялася креативна агенція Banda Agency, яка працювала над брендингом Ukraine Now.

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Ідея невічного логотипа

За основу логотипу взяли форму поверхні реактора, з якого все почалося. З кожним роком зображення змінюється та поступово зникає. Кінцева точка існування лого – 2064 рік. Саме тоді Чорнобильську електростанцію повністю виведуть з експлуатації.

Ми вирішили створити брендинг Зони відчуження, щоб привернути увагу до зникнення місць пам'яті. Бо хочемо, щоб люди встигли побачити все наживо. Побачити та вивчити важливий урок: кожна дія має наслідок,

– заявили розробники агенції.



Невічний логотип Чорнобильської зони відчуження / Фото Banda Agency

Нова візуальна система, змінюючись щороку, дає можливість поєднувати минуле та майбутнє в одному просторі. Тому, трансформуючи Чорнобиль, важливо також посилювати комунікацію та змінювати візуальне сприйняття Зони відчуження, зауважили учасники презентації.

Спеціалісти Other Land та Orient Web Development створили новий сайт Чорнобильської зони. Його основна ідея також полягає у перетині часів: минулого, теперішнього та майбутнього. Завдяки йому користувачі можуть подорожувати у часі.

Презентація невічного логотипа: дивіться відео

Banda Agency – це українська креативна агенція, що діє з 2011 року. Серед відомих проєктів агенції – Ukraine Now, брендинг Євробачення 2017 Celebrate diversity, новий бренд ВДНГ. Бренд Зони відчуження агенція зробила абсолютно безкоштовно.