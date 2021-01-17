Міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко пояснив, що головною метою переходу сфери послуг на українську є впровадження культури спілкування державною мовою. Він переконаний, що мовиться про повагу одне до одного, а також до держави.

Що змінюється для закладів сфери послуг і чому громадянам не варто хвилюватись, Олександр Ткаченко розповів у своєму фейсбуці.

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Кого стосуються запроваджені зміни

Міністр культури наголошує, що запроваджені зміни не стосуються всіх українців та їхнього побуту. Мовляв, передовсім це про об'єкти господарювання:

магазини,

кафе,

ресторани,

автозаправки,

аптеки,

інші підприємства, зокрема онлайн-магазини.

Крім того, саме українською мовою повинна надаватися інформація про товари та послуги. Тут мовиться про меню, цінники, квитки, інструкції, маркування тощо.

Чи можуть оштрафувати відвідувачів?

Зовсім ні. Нові правила стосуються працівників сфери послуг і саме їх за відмову говорити українською можуть оштрафувати. Натомість відвідувачі можуть спілкуватися тою мовою, якою їм зручніше.

Як це працюватиме

Персонал закладів зі сфери послуг повинен спілкуватися з клієнтами українською мовою за замовчуванням. Тобто спершу працівник повинен звертатися до відвідувача українською.

Якщо ж відвідувачу зручніше спілкуватися будь-якою іншою мовою – англійською, російською, польською тощо – то на його прохання й за умови знання цієї мови працівник може надавати послуги іншою мовою.

Крім того, міністр культури запевняє, що штрафи за порушення нових правил не є самоціллю. Накладати просто так їх ніхто не буде, а лише в тому разі, коли доведуть, що працівник відмовив у наданні послуг українською мовою.

Як громадяни в побуті ви маєте право продовжувати спілкуватися тією мовою, яка вам більш зручна. Тільки тепер, зайшовши до закладу, обов'язково чутимете саме "Вітаю!" Тож плекаймо мову та повагу один до одного,

– резюмував Олександр Ткаченко.

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