В основі рішення РНБО про введення санкцій проти проросійських каналів ZIK, NewsOne та 112 лежить рішення Верховної Ради ще від 2018 року. Підставою для запровадження обмежень тоді мали стати перевірки СБУ.

Джерело: телеграм-канал Соні Кошкіної

Служба безпеки України нібито затягнула з перевіркою, тому санкції не ввели.

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Указ Ради від 2018 року

За словами журналістки, з відповідною ініціативою у парламенті виступила партія "Народний фронт", а тодішній спікер Ради Андрій Парубій підписав звернення до Ради нацбезпеки та оборони.

Верховна Рада просила ввести санкції проти компаній, які входять до структури власності телеканалів 112 і NewsOne. Відповідне рішення ухвалили 4 жовтня 2018 року. Згідно з додатком до постанови, санкції мали стосуватися 7 компаній:

ТОВ "Аріадна ТВ",

ТОВ "Новий формат ТВ",

ТОВ "ТВ Вибір",

Телерадіокомпанії "112 ТВ",

ТОВ "Лідер ТВ",

ТОВ "Партнер ТВ"

ТОВ "Новини 24 години".

Кошкіна пояснила, що санкції не ввели через майбутні вибори: "Банковій не з руки було з шанованими людьми лаятися". Так, рішення ухвалили тільки 2 лютого 2021 року.