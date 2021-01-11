Голова Конституційного Суду Олександр Тупицький відпочиває у Дубаї, що в Об'єднаних Арабських Еміратах. Там він орендує королівську віллу – за 300 тисяч гривень на добу.

Виконавча директорка Центру протидії корупції Дар'я Каленюк зауважила, що насправді невідомо, чи українці дізнаються про те, скільки саме мільйонів Тупицький витратив на відпочинку. Про це вона повідомила в ефірі 24 каналу.

До теми Як Тупицький відпочиває в Дубаї: голова КСУ поселився в королівській віллі за 300 тисяч – фото

Пом'якшення норм

За її словами, це пов'язано з пом'якшенням норм закону щодо запобігання корупції. Ті рішення, які в кінці 2020 року ухвалив парламент і підписав президент, дуже зменшили відповідальність за внесення неправдивих відомостей до декларацій.

Ми ретельно слідкуватимемо за деклараціями Тупицького. Дуже цікаво, чи в нього відбиватимуться витрати на відпочинок. Але я дуже сумніваюсь, що він щось внесе,

– зазначила Каленюк.

Вона пояснила, якщо брехня в деклараціях не перевищує 8 мільйонів гривень ("поріг", який вніс парламент до закону), то кримінальної відповідальності не буде і Тупицький зможе вносити неправдиву інформацію до декларування.

НАЗК повинне звернути увагу

Експертка відзначила, що НАЗК має звернути увагу на цю ситуацію. Водночас вони не мають повноважень, щоб отримати доступ до банківських рахунків і перевірити, скільки насправді витрачено грошей. Такі інструменти має НАБУ, але воно зможе це зробити, якщо будуть ознаки злочинів.

"Тупицький звільнив себе від відповідальності за те, як він витрачає гроші і де він їх бере", – зауважила Каленюк.

Відсторонення Тупицького: коротко

Тупицькому наприкінці грудня оголосили підозру у здійсненні впливу на свідка шляхом підкупу, а також в наданні свідомо неправдивих показань свідка щодо приватизації Зуївського енергомеханічного заводу Донецької області.

Глава КСУ не з'явився до Офісу Генпрокурора, мовляв, для того у нього були вагомі причини.

Прокурори звернулись з клопотанням до Зеленського щодо відсторонення Тупицького. І 29 грудня президент відсторонив суддю від роботи на 2 місяці.



Що відомо про Олександра Тупицького / Інфографіка 24 каналу