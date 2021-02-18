Дії Венедіктової часто є в інтересах Зеленського, це ручний генпрокурор, – юристка

Ірина Венедіктова часто діє саме в інтересах президента Володимира зеленського та, зокрема, Офісу Президента. Президент не звільняє генпрокурорку попри те, що вона погано працює – його все влаштовує.

Таку думку висловила юристка "Центру протидії корупції" Олена Щербан. За її словами, Венедіктова перетворилася на ручного прокурора не лише для Зеленського, але й для всього його оточення.

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"Очевидно, що справи, якими займається Венедіктова, і дії, які вона вчиняє – вони точно часто є в інтересах президента і його оточення", – запевнила Щербан.

Вона згадала про справу Олега Татарова та "Роттердам+". Щербан зауважила, що олігарх Рінат Ахметов неодноразово допомагав президенту та його партії "Слуга народу". Він має власну групу в парламенті, саме тому генпрокурорка може не реагувати на кримінальні провадження і не вчиняти дії, які повинна.

Дійсно, абсолютно ручний генеральний прокурор. Свідченням цього також є те, що Зеленський обіцяв її звільнити, якщо не буде результату. Однак ми бачимо, що попри відсутність результату її не звільняють. Це означає, що їх все влаштовує,

– підсумувала юристка.

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