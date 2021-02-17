У Києві продовжуються баталії довкола проспекту імені Степана Бандери, який раніше мав назву Московський. Нещодавно Окружний адмінсуд Києва скасував його перейменування і постановив повернути стару назву.

Внаслідок відповідного рішення свої старі назви мають отримати ще декілька київських вулиць, зокрема, Кутузова та Суворова. Все через те, що начебто була порушена процедура перейменування під час "декомунізації".

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Юрист Ігор Ясько зауважив, що до 30 днів з моменту оприлюднення повного тексту подається апеляція. Зазвичай її можуть розглядати до 60 днів в апеляційному адміністративному суді.

"Після того, як апеляційний суд винесе своє рішення, воно вже набуде законної сили. Тобто, 30 днів на подачу і 60 днів на прийняття рішення. Ми можемо мати готове рішення максимум за 3 місяці", – сказав юрист.

Що може передбачати гра з перейменуванням

За словами юриста Ігоря Ясько, вдруге подавати позов по цій справі вже буде не можна – якщо тільки не виявляться нові обставини. Тож рішення, яке ухвалять щодо назв цих вулиць, має бути остаточним.



Вдруге подавати позов у справі вже буде не можна / Фото "Слово і діло"

Водночас політолог Олег Саакян вважає, що гра з перейменуваннями вулиць – це додатковий спосіб заробити рейтинг. Тож і у майбутньому дискусії щодо історії не припиняться.

Це направду політичний енергетик або навіть політичний наркотик. Оскільки дає короткочасний ефект, збурює емоції та підіймає короткочасно рейтинги на протиставленні себе іншим,

– сказав Саакян.

Він додав, що у відповідному випадку мовиться про короткочасну електоральну ін'єкцію. Проте, коли їх багато, то це викликає залежність, що "вихолощує" якісну політику, сказав політолог.

Що кажуть у Київській міськраді

У Київській міській раді вже заявили, що подадуть апеляцію на рішення ОАСК. Така ситуація вже була в червні 2019 року, коли Окружний суд скасував назву проспектів Степана Бандери та Романа Шухевича.

Однак апеляційний суд Києва визнав законним перейменування цих проспектів. Київські депутати впевнені, що апеляція знову буде успішною, а декомунізовані назви залишаться без змін.



Київські депутати впевнені в успіху апеляції / Фото 24 каналу

Влада Києва обов'язково буде подавати апеляцію і на це, як і на всі інші подібні рішення, сказав депутат Київської міської ради Сергій Таран.

Думаю, що це поганий сигнал для суспільства. Він показує те, що українці ніяк не можуть визначитись, хто вони, яка в них історія і що вони взагалі думають про власне майбутнє,

– додав Таран.

Обмеження повноважень ОАСК – не панацея

Нещодавно у Верховній Раді зареєстрували 3 законопроєкти президента, які, зокрема, передбачають скорочення повноважень Київського Окружного адмінсуду.

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Справи, де відповідачами є центральні органи влади, одразу мають розглядатись у Верховному Суді. Однак, депутатка Київради Зоя Ярош вважає, що таке рішення не є панацеєю. До того ж це може не сподобатись і міжнародним партнерам України.

Судова система має бути комплексною, вона має мати свою стратегію, яка має бути доведена до суспільства та юридичної спільноти,

– зауважила Ярош.

Спеціалісти переконані, що варто чекати повторних спроб повернути вулицям і іншим географічним об'єктам старих назв, які були до декомунізації. Адже це тема, на якій проросійські сили можуть постійно спекулювати і намагатись заробити собі додаткові політичні бали.