Денис Шмигаль відреагував на відключення постачання газу у Донецькій області. Прем'єр-міністр наголосив, що винним у тому, що люди залишилися без тепла є "Донецькоблгаз".

Що каже Шмигаль про ситуацію на Донеччині

"Донецькоблгаз" всупереч постанові Кабінету Міністрів 6 березня відключив від газу 59 котелень "Донецьктеплокомуненерго".

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Шмигаль підкреслив, що це призвело до того, що півтисячі житлових будинків і низка соціальних об'єктів, зокрема лікарні, залишилися без тепла.

Спільно з головою Донецької ОДА, профільними міністрами, керівництвом НАК "Нафтогаз" і НКРЕКП ми в терміновому порядку почали відновлювати теплопостачання,

– розповів прем'єр.

Він наголосив, що для того, аби розв'язати проблему й повернути тепло у домівки жителям Донеччини, знадобилося менше ніж доба.

"Впевнений, незаконні дії "Донецькоблгазу", який знехтував потребами людей та поставив під загрозу їх життя та здоров'я, не залишаться без відповідної реакції. Правоохоронці вже відкрили кримінальне провадження", – заявив чиновник.

Шмигаль також подякував усім за оперативну та злагоджену роботу.

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