"Червона" Україна: ситуація з COVID-19 у найбільших містах погіршується

У червоній зоні опинились місто Київ та ще 10 областей України. Останніми в список таких регіонів потрапили Рівненщина і Чернігівщина. Ситуація у Харкові, Одесі, Дніпрі й Львові залишається критичною.

Зростання кількості хворих зумовлене "британським" штамом коронавірусу, який є втричі заразнішим й має менший інкубаційний період. Він вражає молодшу вікову групу, тому тепер госпіталізують людей віком до 30 років.

Важливо Попри високу динаміку госпіталізацій, у червоній зоні залишились 10 регіонів

Одеса

З вівторка, 23 березня, жорсткий локдаун запровадили на Одещині. Кількість хворих на коронавірус в регіоні росте шаленими темпами.

За словами голови Одеської обласної державної адміністрації Сергія Гриневецького, у області надзвичайно висока смертність – 68 людей на 100 тисяч населення.

В Одесі розгортають нові ліжка

В регіоні почали розгортати додаткові ліжка. Через те, що масово хворіють медпрацівники, лікарі побоюються, що хворих на COVID-19 не буде кому лікувати. Одеська область за 2 тижні має розгорнуті 500 ліжкомісць.

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Також на Одещині закрили непродовольчі ринки та торгово-розважальні центри. Спортзали та перукарні приймають за записом, а кафе працюють лише на виніс. В громадський транспорт впускають лише на сидячі місця.

Львів

До червоної зони Львівщина офіційно увійшла з 25 березня. У Лікарні швидкої допомоги екстрено облаштували 150 додаткових ліжок у приміщеннях, які орендував медколедж. Палати розмістили у навчальних аудиторіях.

У нас в лікарні швидкої допомоги є 450 пацієнтів, хворих на коронавірус. Це важкі і середнього ступеня тяжкості пацієнти. Всі кисневозалежні. "Легких" пацієнтів ми навіть не госпіталізовуємо,

– розповів гендиректор лікарні Олег Самчук.

Загалом впродовж наступних декількох тижнів лише у Львові мають розгорнути 700 ліжок. Аби запобігти браку медичних працівників, в місті також почали формувати базу лікарів.

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Як розповів мер Львова Андрій Садовий, міськрада звернулась до медиків у соцмережах. Вже через півтори доби зголосилось 350 медичних працівників, які працюють у приватному бізнесі, а також у інших областях.

Дніпро

Водночас у Дніпрі міська комісія запровадила карантинні обмеження, не чекаючи показників червоної зони. Там ввели певні правила, зокрема:

обмежили проїзд для пільговиків;

старшокласників відправили на канікули.

Також обмеження отримали й заклади харчування. Їм дозволили працювати лише з дотриманням дистанції – 10 квадратних метрів на одного клієнта.

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Харків

Через "британський" штам коронавірусу частіше хворіють діти. На Харківщині кількість дитячих ковід-госпіталізацій зросла вдвічі. В обласній дитячій інфекційній лікарні вже понад 140 пацієнтів, а місць всього 158.

Що планує робити влада

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив, що всю країну не будуть закривати на локдаун, адже не витримає економіка. Натомість можуть зупинити рух транспорту.

Водночас секретар РНБО Олексій Данілов не виключає всеукраїнського локдауна в разі погіршення ситуації.