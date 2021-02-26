Знищили декілька об'єктів: глава Пентагону назвав подробиці авіаудару в Сирії
США завдали авіаудару в Сирії, беручи до уваги розвідувальні дані іракської сторони, заявив глава Пентагону Ллойд Остін. Сполучені Штати впевнені, що завдали удар саме по шиїтському угрупуванню.
Джерело:Пресслужба Пентагону
Відповідне ополчення здійснювало вилазки в Іраку, зокрема й проти американських інтересів. Остін пояснив, що США дозволили іракцям провести розслідування і отримати розвідувальні дані.
До теми Вперше за наказом Байдена: США завдали удару по проіранських бойовиках
Він повідомив, що Сполучені Штати знищили декілька об'єктів – служили групам бойовиків, яких підтримує Іран. За словами Ллойда Остіна, відповідні об'єкти були розташовані на прикордонному КПП у Східній Сирії.
Глава Пентагону пояснив, що вони заохочували зусилля іракців, які були корисними для встановлення точного розташування цілі.
Ми впевнені в цілі, яку ми відстежували і знаємо, по чому завдали удару. Ми впевнені, що ціль використовувалася тим самим шиїтським ополченням, яке завдало ударів (в Іраку – 24 канал),
– сказав Остін.
Остін додав, що пишається військовими в армії США, які провели операцію. "Вони діяли дуже професійно і ми вдячні за їхню службу", – сказав глава Пентагону.
Що відомо про авіаудар США в Сирії
- 25 лютого Сполучені Штати Америки здійснили авіаналіт на позиції проіранських бойовиків у Сирії – указ щодо удару віддав президент Джо Байден.
- Джерело "Голосу Америки" у Пентагоні підтвердило, що авіаудару завдали по цілі, яку пов'язують з бойовиками "Катаіб Хезболла" й "Катаіб Саїд аль-Шухада" – угрупованнями, що користуються підтримкою Ірану, одного з противників США.
- Відповідний удар став відповіддю США на обстріли американських коаліційних сил.
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