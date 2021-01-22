У президента Зеленського наголосили, що в нормативних актах уставнов, зокрема Конституційного Суду, чітко прописані умови допуску людей. Крім того, людина, яку підозрюють у злочинах, не може просто приходити на роботу і робити вигляд, ніби нічого не сталось.

Реакція Офісу Президента

Офіс Президента не займається допусками людей до Конституційного Суду. Про це заявив радник глави ОП Михайло Подоляк, повідомляє ТСН.

До теми Тупицький написав листа Зеленському і попросив пустити його до КСУ

Подоляк зазначив, що дії глави КСУ Олександра Тупицького викликають подив. Зокрема, незнання процедури роботи режимних установ, а також спроба перетворити подію у медійний скандал.

За словами радника, можливо, Тупицький досі не усвідомлює, що юридичне відсторонення від роботи означає неможливість приходити на цю роботу.

Радимо йому проконсультуватися з юридично підкованою людиною для отримання відповідних роз'яснень. Після яких він, нарешті, зможе припинити розігрувати дивний спектакль перед входом в будівлю Конституційного суду і дискредитувати державні інститути,

– наголосив Подоляк.

Що цьому передувало

Тупицького підозрюють у підкупі свідка та неправдивих свідченнях.

Тому Зеленський на 2 місяці відсторонив главу КСУ з посади.

Попри це, Тупицький продовжує приходити на роботу, хоча до будівлі суду його не пускають.

Суддя навіть написав листа президенту, у якому попросив "розблокувати його роботу в КСУ".



Хто такий Олександр Тупицький / Інфографіка 24 каналу