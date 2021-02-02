Президент Володимир Зеленський попросив країни G7 допомогти з судовою та антикорупційною реформою. Ініціатива виходила саме від очільника України, а не від "Великої сімки".

Джерело: "Право на гідність" на 24 каналі

Згодом посли цих країни (США, Велика Британія, Німеччина, Франція та інші) передали в Офіс Президента таку карту реформ. Цей документ був і залишається спільним продуктом провідних країн світу. Карту розробили на прохання Зеленського.

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Проте кілька заступників Єрмака (Татаров і Смірнов) та голови профільних комітетів Ради (Костін та Монастирський) пробують пропхати законопроєкти, які чітко цій карті реформ суперечать.

Зазначимо! Дорожня карта реформ від G7 – читайте тут.

Очікувано, що це викликало подив західних партнерів. Навіщо просити про експертизу, а потім робити абсолютно протилежне? Вже точно краще тоді про таку експертизу не просити.

Подив західних партнерів

Ми в Центрі протидії корупції припускаємо, що Зеленський карту реформ від G7 не бачив. Тобто він про неї від Єрмака чув, але зі змістом, схоже, не знайомий.

Частина Офісу, зорієнтована на захист зашквареної Вищої ради правосуддя і ОАСКу, робить все можливе, щоб Зеленський в той документ не вчитався.

Інакше не можна пояснити упоротість, з якою ОП разом з Костіним / Монастирським змішують з багном слово президента в очах основних союзників України – "Великої сімки".

Пропихання законопроєктів

Наприклад, цього тижня вони втюхувати Раді законопроєкти, які дозволять ВРП контролювати добір нових суддів. Тій ВРП, яка відмазала суддів Майдану і захистила зграю "судді" Вовка з ОАСКу.



Володимир Зеленський / Фото Shutterstock

Ті самі люди з оточення Зеленського пробують пропхати законопроєкти, які дозволять генпрокурорці відмазувати Татарова, Коломойського, Бахматюка і кампанію.

Ці законопроєкти прямо суперечать і карті реформи "Великої сімки", і висновкам Венеційської Комісії, і передвиборчим обіцянкам Зеленського та "Слуг народу".

Важливість збереження прогресу

Це при тому, що в першому ж офіційному контакті з Україною держсекретар США підкреслив важливість збереження прогресу у боротьбі з корупцією та забезпеченні верховенства права.

Зеленському таки доведеться вчитатися в карту судової і антикорупційної реформи від "Великої сімки", про яку, наголошу, він сам же і просив. Не зможе Єрмак з заступниками вічно його від партнерів ховати.

І тоді, я сподіваюся, кількох людей з ОП і Ради чекатиме доля Дубінського. Ну, може, без прямого вигнання, але відсторонення від рішень – точно.

Дивна поведінка української влади

І в продовження теми дивної поведінки нашої влади в бік хахідних партнерів, допомоги яких ми як країна конче потребуємо. Зеленський озвучив запитання президенту США: Чому Україна досі не в НАТО?

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Безперечно, зближення з НАТО є питанням нашої нацбезпеки. Очевидно, що нам потрібна допомога США для отримання перспективи членства в Альянсі.

Проте, щоб Україна вступила в НАТО, Україна (а не США) має виконати чітко виписані і озвучені вимогами Альянсу. Не США, а також не Німеччина, Велика Британія та інші члени НАТО, мають реформи провести – Україна.

Підказки для Зеленського

Ми в Центрі протидії корупції маємо кілька підказок Зеленському, як переконати Байдена та його адміністрацію допомогти Україні з рухом в НАТО. Наприклад, провести нарешті реформу СБУ, забравши невластиві функції слідства та боротьби з корупційними/економічними злочинами.

Минулого тижня Рада зробила перший крок в цьому напрямку. Депутати в першому читанні ухвалили нову редакцію закону про СБУ, а також законом про Бюро економічної безпеки підрізали невластиві функції СБУ. Після створення БЕБ відповідні підрозділи СБУ будуть ліквідовані.



Реформа СБУ / Фото пресслужби Служби безпеки України

В ЦПК 5 років добивалися цієї реформи. Яких тільки провокацій корупційне крило СБУ нам за це влаштовувало: від мітингів під будинком – до знущань із членів правління.

Міжнародні партнери слідкують за Україною

Але повернемося до НАТО. Міжнародні партнери ретельно слідкують за рухом нової редакції закону про СБУ і чекають його доопрацювання в другому читанні.

До речі! Саме голова СБУ Зеленського (а не Байдена) продовжує реформу блокувати

Необхідність судової реформи

Ну і згадаю ще одну реформу, яку Зеленському (і всім нам) треба провести на шляху до НАТО. Реформу судову:

перезапустити Вищу раду правосуддя;

ліквідувати скандальний ОАСК.

Саме про це і нагадали посли "Великої сімки" в карті реформ. І саме цю реформу блокує Офіс Президента.



G7 представили Зеленському дорожню карту / Фото Depositphotos

Проте в очах адміністрації Байдена це не Офіс Президента блокує ключову реформу країни, а президент Зеленський неспроможний або не хоче втілити її в життя.

Передвиборчі обіцянки Зеленського

Обидві реформи: і СБУ, і судова – це не лише очікування до України від міжнародних партнерів (зокрема НАТО) але і передвиборчі обіцянки Володимира Зеленського.

Зверніть увагу Команда Зеленського добиває судову реформу, всупереч своїм обіцянкам: докази

Тому в мене порада до президента: нехай просто виконає свої передвиборчі обіцянки. Це буде найкращим аргументом для Байдена допомогти Україні з рухом в НАТО.