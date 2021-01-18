В Одесі ввечері 17 січня в хостелі на вулиці Посмітного сталася пожежа. Вже відомо про щонайменше 2 жертв. Що розповідають очевидці – читайте далі.

Всі кімнати були заповненими

За словами, однієї з гостей готелю, там було багато людей. Кожна кімната була заповненою. Відео з коментарем жінки опублікували телеграм-канали, повідомляє 24 канал.

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Ми просто сиділи з хлопцем, і почало смердіти. Він казав, що якийсь кабель. Потім почало все заповнюватися димом. Я відкриваю двері, а звідти валить такий дим. Не було чим дихати,

– зауважила вона.

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2 дівчини могли вистрибнути

Ще один чоловік, який представився Сергієм Резнічуком, припустив, що 2 дівчини зістрибнули з 2 поверху, оскільки не бачив, що ті виходили.

"Я лежав. Я почув якийсь тріск. Він тривав на відстані в 1,5 метра. Можливо, це проводка", – зауважив очевидець.

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Крім того, у ДСНС розповіли, що хостел був незаконним. Зараз займаються питанням, де поселити його гостей.

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