Дівчата могли зістрибнути з 2 поверху: розповіді свідків про пожежу на Посмітного в Одесі
В Одесі ввечері 17 січня в хостелі на вулиці Посмітного сталася пожежа. Вже відомо про щонайменше 2 жертв. Що розповідають очевидці – читайте далі.
Всі кімнати були заповненими
За словами, однієї з гостей готелю, там було багато людей. Кожна кімната була заповненою. Відео з коментарем жінки опублікували телеграм-канали, повідомляє 24 канал.
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Ми просто сиділи з хлопцем, і почало смердіти. Він казав, що якийсь кабель. Потім почало все заповнюватися димом. Я відкриваю двері, а звідти валить такий дим. Не було чим дихати,
– зауважила вона.
Пожежа на Посмітного в Одесі: коментар свідка – дивіться відео
2 дівчини могли вистрибнути
Ще один чоловік, який представився Сергієм Резнічуком, припустив, що 2 дівчини зістрибнули з 2 поверху, оскільки не бачив, що ті виходили.
"Я лежав. Я почув якийсь тріск. Він тривав на відстані в 1,5 метра. Можливо, це проводка", – зауважив очевидець.
Очевидець Сергій Резнічук про пожежу: відео
Крім того, у ДСНС розповіли, що хостел був незаконним. Зараз займаються питанням, де поселити його гостей.
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Головне про пожежу на Посмітного в Одесі
- Вогонь охопив площу щонайменше 1,5 тисячі квадратних метра.
- Займання сталося в 3-поверховому житловому будинку, в приміщенні якого розташовано готель.
- Вогонь виник на 3 поверсі, а потім перейшов на дах.
- Причино, ймовірно, стало загоряння проводки.
- Станом на 22:05, пожежу локалізовано на площі в 1 тисячу 200 квадратних метрів. Всіх мешканців будинку вивели на свіже повітря. Ліквідація триває.
- У поліції повідомили, що під час пожежі загинули 2 людини.
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