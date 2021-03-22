Чоловік гамселив 9-річного хлопця на дитячому майданчику під Дніпром: відео

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Джерело:

Поліція Дніпропетровщини

В селищі Слобожанське на Дніпропетровщині 21 березня чоловік побив 9-річного хлопця. Він раптово налетів на неповнолітнього та почав завдавати удари прямо на дитячому майданчику.

Про це повідомили очевидці події. Вони звернулися до правоохоронців.

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Що відомо про ситуацію

  • Інцидент стався стався пообіді приблизно о 16:30.
  • Чоловік прицільно йшов "з'ясовувати стосунки" на одного з кількох хлопців, які перебували на майданчику.
  • Він завдав низку ударів в обличчя. Очевидці кажуть, що нападник розбив хлопцю ніс і губи, кілька разів вдарив головою об стіну.
  • 9-річного підлітка швидка забрала до лікарні.
  • Правоохоронці вже встановили особу правопорушника. Його затримали та доставили до поліції.
  • Поліція Дніпропетровської області відкрили кримінальну справу про умисне легке тілесне ушкодження.
  • Наразі встановлюють причини та обставини події.

Відео інциденту на Дніпропетровщині

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