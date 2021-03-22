Чоловік гамселив 9-річного хлопця на дитячому майданчику під Дніпром: відео

Джерело:Поліція Дніпропетровщини
В селищі Слобожанське на Дніпропетровщині 21 березня чоловік побив 9-річного хлопця. Він раптово налетів на неповнолітнього та почав завдавати удари прямо на дитячому майданчику.
Про це повідомили очевидці події. Вони звернулися до правоохоронців.
Актуально Розгромили бургерну: хулігани в Дніпрі влаштували бійку – відео, фото
Відео інциденту на ДніпропетровщиніЗверніть увагу! Житель Прикарпаття теж вилив свою агресію на неповнолітнього. Чоловік побив 13-річного школяра за те, що той влучив сніжкою у його доньку. Постраждалий отримав серйозну травму – медики діагностували у нього струс мозку.