В селищі Слобожанське на Дніпропетровщині 21 березня чоловік побив 9-річного хлопця. Він раптово налетів на неповнолітнього та почав завдавати удари прямо на дитячому майданчику.

Про це повідомили очевидці події. Вони звернулися до правоохоронців. Актуально Розгромили бургерну: хулігани в Дніпрі влаштували бійку – відео, фото Що відомо про ситуацію Інцидент стався стався пообіді приблизно о 16:30.

Чоловік прицільно йшов "з'ясовувати стосунки" на одного з кількох хлопців, які перебували на майданчику.

Він завдав низку ударів в обличчя. Очевидці кажуть, що нападник розбив хлопцю ніс і губи, кілька разів вдарив головою об стіну.

9-річного підлітка швидка забрала до лікарні.

Правоохоронці вже встановили особу правопорушника. Його затримали та доставили до поліції.

Поліція Дніпропетровської області відкрили кримінальну справу про умисне легке тілесне ушкодження.

Наразі встановлюють причини та обставини події. Відео інциденту на Дніпропетровщині Зверніть увагу! Житель Прикарпаття теж вилив свою агресію на неповнолітнього. Чоловік побив 13-річного школяра за те, що той влучив сніжкою у його доньку. Постраждалий отримав серйозну травму – медики діагностували у нього струс мозку.