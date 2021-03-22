Чоловік гамселив 9-річного хлопця на дитячому майданчику під Дніпром: відео
В селищі Слобожанське на Дніпропетровщині 21 березня чоловік побив 9-річного хлопця. Він раптово налетів на неповнолітнього та почав завдавати удари прямо на дитячому майданчику.
Джерело:Поліція Дніпропетровщини
Про це повідомили очевидці події. Вони звернулися до правоохоронців.
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Що відомо про ситуацію
- Інцидент стався стався пообіді приблизно о 16:30.
- Чоловік прицільно йшов "з'ясовувати стосунки" на одного з кількох хлопців, які перебували на майданчику.
- Він завдав низку ударів в обличчя. Очевидці кажуть, що нападник розбив хлопцю ніс і губи, кілька разів вдарив головою об стіну.
- 9-річного підлітка швидка забрала до лікарні.
- Правоохоронці вже встановили особу правопорушника. Його затримали та доставили до поліції.
- Поліція Дніпропетровської області відкрили кримінальну справу про умисне легке тілесне ушкодження.
- Наразі встановлюють причини та обставини події.
Відео інциденту на Дніпропетровщині
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