Дитячих самогубств стає все більше: психолог розповіла про причини

Зараз у тікток розповсюджені відео з багатоповерхівок. І тому багато дітей, щоб бути популярними та безстрашними чи завоювати авторитет, виставляють подібні відео, що може стати причиною смерті з необережності.

Джерело: 24 канал

Психолог Олена Ратинська, керівниця дитячого напрямку КДУ (Київського Гештальт університету), розповіла, що в епоху COVID-19, дорослі більш занурені у власні проблеми та переживання і не звертають увагу на те, що відчувають їхні діти.

Читайте також У Києві з 17 поверху вистрибнула 13-річна дівчинка: фото

Чому діти наважуються на самогубство

Причин для скоєння самогубства може бути багато. Втім, Олена Ратинська розповідає, що часто так відбувається тоді, коли дитина потрапляє у тривожну для себе ситуацію, наприклад, у ситуацію з фізичним насиллям, особливо зі сторони дорослих. Або ж тоді, коли дорослі просто ігнорують проблеми дітей.

Якщо у школі булять дитину, а дорослі у цей процес не включаються, дитина відчуває сильний відчай. І от у періоди такого відчаю, дитина може скоїти самогубство як звільнення від відчаю, тому що інші не допомагають дитині,

– каже Ратинська.

Вона додає, що зараз напруга через коронавірусну ситуацію надзвичайно сильна, батьки витрачають багато сил на те, щоб спрогнозувати майбутнє, тривожаться, що можуть захворіти їхні родичі, утримують якісь особисті страхи. І от у них не вистачає терпіння на те, щоб опрацьовувати складні почуття дітей. Також вчителі стають більш дратівливими, тому що система не може дати чітку відповідь, як будуть навчатися діти. Батьки стають дратівливими, бо їм незрозуміло, як утримати дітей вдома, як змусити їх виконувати домашнє завдання.

Дуже багато точок соціальної напруги. Коли дитина занурюється у якийсь особливий стан, батьки вже не так це відстежують, не так відчувають свою дитину. Вони сприймають серйозні для дитини речі, але несерйозні для дорослого почуття як пустощі, як щось таке, що порушує їхній спокій. І от дитина тоді залишається сама з собою, і тоді діти йдуть з життя. Але це не тому, що вони прагнуть смерті. Діти йдуть з життя для того, щоб від чогось позбавитися, від складних почуттів, переживань, ситуації з насиллям,

– зазначила Ратинська.

Як не допустити самогубства у дитини та на що звертати увагу

Основна складність у тому, що дорослі перестали бути опорою для дітей. Є об’єктивні критерії оцінювання, тести на підліткову депресію. Але є прихована депресія, важливо розуміти, що діти в депресії не лежать у ліжку і не страждають від жахливого світу, як це можуть робити дорослі. Діти бігають, граються, бувають щасливими, але у якийсь момент, батьки повинні звернути увагу порушення фізіологічних потреб дитини,

– пояснила Ратинська.

Вона додала, що під час депресії у дитини можуть бути наступні симптоми:

порушення харчування, у депресивних станах сильно знижується апетит, або ж, навпаки, сильно підвищується апетит, відбувається заїдання емоцій;

порушення сну;

сплески емоційного стану, іноді дитина може сумною, іноді дратівливою, іноді злою.

Тому підліткову депресію часто пропускають, адже для підліткового віку такі емоційні гойдалки типові. Але якщо до цього додається погане харчування та поганий сон – це можуть бути показники депресії.

Варто звернути увагу на зміни у зовнішньому вигляді. У дітей в депресії часто опущені плечі, вони наче ховаються від світу, закриваються. Обов’язково варто дивитися на руки та ноги дітей, зараз дуже популярний self-harm (самопошкодження), який також може підштовхнути дитину до суїцидальних думок. Якщо батьки бачать, що з дитиною щось не так, варто все ж сходити до спеціаліста, ніж пропустити депресивні тенденції, тим більше ті, які можуть призвести до суїциду,

– підсумувала Ратинська

Що було раніше: