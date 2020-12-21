Те, як людину виховують в дитинстві, безумовно, згодом впливатиме на її доросле життя.

10% батьків карають дітей фізично: чому це тільки нашкодить?

І добре, якщо дитина зростає в безпечному та турботливому середовищі, коли батьки стають рольовими моделями й сприяють формуванню свідомої та здорової людини у розрізі фізичного і ментального здоров'я. На жаль, так відбувається не завжди.

Читайте також Як пояснити рідним, що вас не буде на свята: корисні поради

В Україні фізичне насильство досі вважається одним із прийнятних методів виховання дитини. Майже 30% батьків вдаються до фізичного покарання дітей рідко, а 10% – регулярно. Батьки можуть поводитися так тому, що їх самих виховували в такому середовищі. Навіть не усвідомлюючи, що вони можуть завдавати дитині шкоди, вони продовжують впроваджувати ці практики, коли вже самі стають батьками.

Пригадайте, як часто ви чули від батьків "А подивися на Оксану з паралельного класу, вона так гарно вчиться, а ти лінуєшся" або "Ти не будеш таке одягати, це виглядає розпусно, ось я принесла тобі кофтинку". Це щонайменше не дає простору для самовираження та культивує в почуття власної неповноцінності. Це також можна розцінювати як один із видів психологічного насильства.

Емоційне (або психологічне) насильство – це модель поведінки, яка погіршує емоційний розвиток дитини або почуття її власної гідності.

До психологічного насильства належать:

погрози покинути дитину, які можуть ставати реальністю;

погрози завдати шкоди людям або речам, які важливі для дитини, а також реалізація цих погроз;

дитина є свідком фізичного або емоційного насильства над іншими;

образливі прізвиська, зневага до потреб та стримування виявів любові й підтримки.

Психологічні травми, які формуються в дитинстві, можуть впливати на те, як з наслідками психологічних травм у дорослому житті справлятиметься людина. Адже дитина може особливо гостро реагувати на травматичні події, оскільки її організм перебуває в процесі розвитку.

У новому випуску Спецпроєкт "Психея" про те, як стосунки в сім'ї можуть впливати на нас у дорослому віці, якими бувають сімейні психотравми, та як впровадити безпечне спілкування. Повністю випуск тут.

Рекомендуємо! Стресуєте та втрачаєте рівновагу: розповідаємо, що робити та куди йти?

Не існує правильного або неправильно способу виховання. Важливо, аби батьки ставилися до цього відповідально та усвідомлювали, що їхня опіка може бути токсичною й призвести до появи психологічної травми в майбутньому.

Натомість розуміння, турбота, емпатія – те що, дозволяє будувати здорові стосунки з дитинства.

Джерело: Facebook