У Станично-Луганському районі люди вже 2 місяць не можуть отримати зарплату. Водночас у дитсадках почали закінчуватись необхідні для дітей продукти харчування.

З 1 січня фінансування освіти, культури та спорту лягло на новообрані місцеві ради. У Станиці ж, через загрозу бойових дій її не обирали, а військово-цивільну адміністрацію так і не запровадили.

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Дітям не можуть забезпечити раціон

З початку 2021 року дітям вже не можуть забезпечити повноцінний раціон. Завідуювачка дитсадка Любов Вахтерова розповіла, що укласти відповідні угоди – також не можуть.

"На кухні самі дівчата печуть хліб. Борошно теж має властивість закінчуватись, у нас його вистачить приблизно на 2 тижні", – сказала Любов Вахтерова.

Вона додала, що з січня діти взагалі не отримували молочну продукцію та кисломолочний сир.



Діти з січня не отримували молочну продукцію / Фото 24 каналу

Допоки чекали розв'язки у чиновницьких кабінетах, дитсадки отримали попередження про вимкнення тепла і світла у разі не сплати боргів за рахунками. Вихователі зазначили, що за таких умов змушені будуть припинити роботу.

Коли виникла проблема з постачанням

Проблема з постачанням продуктів харчування виникла з 1 січня, відколи фінансування освіти, культури та спорту поклали на місцеві ради. Відтоді ж й не бачили своїх зарплат і бюджетники.

Перед Новим роком у нас була зарплата за грудень. І все, поки що так,

– повідомила вчителька Інна Полторацька.

Виконуюча обов'язки директора районної бібліотеки Вікторія Сіренко розповіла, що приблизно 45 людей залишилося без зарплати. За її словами, вони ходять на роботу та виконують обов'язки, але оплати за працю не мають.

Ліквідація районного відділу культури

Також ліквідовано районний відділ культури. Без попередження були звільнені 80 працівників. Селищний будинок культури попередили про вимкнення опалення – через борги.

"У нас вже є попередження про обмеження постачання газу та електроенергії, бо ми не можемо сплачувати це. Наші рахунки закриті, на них немає жодної копійки", – сказала виконуюча обов'язки директора районної бібліотеки.



У районній бібліотеці – попередження про обмеження постачання газу / Фото 24 каналу

Чому не обирали селищну раду

За законом "Про внесення змін до бюджетного Кодексу України" взяти на баланс заклади освіти та культури з 1 січня мала б селищна рада. Проте її в Станиці – не обирали.

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Місцеві вибори вже вдруге за час війни скасували через загрозу обстрілів. Рада, обрана ще 10 років тому, сподівалася, що президент запровадить у Станиці військово-цивільну адміністрацію.

На рахунках селищної ради з Держбюджету вже надійшли гроші, але розпоряджатися ними депутати не можуть, бо завчасно не створили відповідних управлінь.

Потрібно створити фінансовий орган, який буде розробляти бюджет і працювати, як раніше фінансове управління районної адміністрації,

– сказав голова Станично-Луганської районної адміністрації Юрій Золкін.

Він додав, що потрібні й органи управління, що будуть керувати освітою та культурою, а також – виплачувати зарплату та комунальні послуги.

За словами голови Станично-Луганської районної профспілки працівників освіти Наталії Усманової, на сесії прийняли рішення про створення бухгалтерії. Але відповідний процес займе ще як мінімум місяць, а поки – зарплати не отримують.