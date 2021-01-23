У Сумах 20 січня батько покинув 2 своїх дітей вдома. Старша дитина – 6-річна дівчинка – самостійно подзвонила у поліцію та повідомила, що їм дуже холодно та вони голодні. Коли патрульні приїхали у домівку – були шоковані від побаченого.

Як знайшли будинок

Дитина намагалась пояснити, де вони живуть. Поліцейські постійно розмовляли з дівчинкою телефоном та заспокоювали її. Через певний час їм вдалося розшукати будинок, повідомили у поліції Сумської області.

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Поліцейські пробралися у будинок, старша донька спочатку була наляканою. Пізніше вона розповіла, що вирішила дзвонити у поліцію самостійно, адже так її вчили у школі.

Дитина додала, що вони живуть з батьком, а він пішов "до когось у гості".

Що побачили патрульні у будинку

На ліжку лежала молодша дитина – 6-місячна дівчинка. Вона плакала, а тіло було дуже холодним. Як виявили згодом, температура тіла дитина була лише 34,9 градуса.

Здавалося, що від холоду їй і плакати не було сил. Воно й не дивно, адже в будинку було дуже холодно,

— зазначила патрульна Яна

Патрульна Яна одягла молодшу дитину у верхній одяг та зігрівала, притуляючи до свого тіла. На місце викликали швидку допомогу.

Старша дівчинка сказала, що за весь день вони нічого не їли.

Як пояснив ситуацію батько

У будинку знайшли аркуш, на якому було написано номер телефону батька. Правоохоронці одразу почали телефонувати йому, аби зрозуміти, куди той пішов. Спочатку чоловік запевняв, що діти перебувають разом з ним. Коли йому розповіли, що у будинок прибув екіпаж патрульних – батько одразу повернувся додому.

За словами поцілейських, він був нетверезим. Чоловік погрозливо запитав у старшої доньки, для чого та викликала поліцію. Дівчинка перелякано почала переконувати батька, що їм було дуже холодно. Патрульні вимагали, аби чоловік не погрожував дитині та не залякував її.

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Де зараз діти

Медики госпіталізували дівчаток з ознаками переохолодження. Водночас батька доправили до Сумського районного управління поліції – там він пояснюватиме ситуацію.

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