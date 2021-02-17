Семикласниці на Київщині випили 40 таблеток через відео у TikTok. На жаль, для однієї з них – наслідки летальні. Є низка причин та обставин, які призвели до трагедії. Зокрема, і стосунки з батьками.

Уповноважений Президента України з прав дитини Микола Кулеба розповів, як убезпечити своїх дітей від подібних трагедій. Також він перерахував можливі причини такої ситуації.

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Причини трагедій

За його словами, сьогодні дуже важко контролювати дітей. Як він наголосив, є низка обставин, які призвели до такої трагедії. Він назвав це все "пазлами однієї картини". До таких наслідків може призвести:

стан в сім'ї, конфлікти;

спілкування з батьками та оточенням;

втрата близьких людей;

впливає і підлітковий вік;

несформованість самої дитини;

неадекватне сприйняття інформації, яку нав'язують через соцмережі.

Статистика говорить, що більшість таких випадків відбуваються або через нерозділене кохання і через конфліктні стосунки із членами сім'ї. Це й призвело до того, що діти почали експериментувати,

– зазначив Кулеба.

Він також наголосив на негативному впливі соціальних мереж і так звані ігри, які часто призводять до трагічних наслідків. Тому батьками треба бути пильними.

Поради для батьків від Кулеби

► Часто батьки зайняті своїми проблемами, грошима. Тож, звертайте увагу на поведінку та стан самої дитини, наголосив Кулеба.

► Задовольніть найголовнішу потребу дитини – в нормальних довірливих стосунках із батьками. Звертайте увагу на те, чим живе ваша дитина, як почувається, поговоріть з нею ні про що, а не лише про оцінки в школі.

"Наші діти потребують нас та нашого досвіду. Ви давно розповідали дитині, що траплялося у вас в дитинстві і як ви виходити з цієї ситуації?", – звернувся Кулеба.

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