В Україні вже майже тиждень обговорюють новорічне привітання Президента Володимира Зеленського, зокрема участь у ньому дітей. В Офісі Президента запевняють: все було в межах закону, а самі діти залишилися задоволеними.

Загалом зйомки за участі дітей тривали всього декілька годин. Про це заступник голови Офісу Президента Михайло Подоляк розповів у коментарі Укрінформу.

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Звісно, зйомки були з дотриманням усіх процедур, прописаних в українському законодавстві. Зокрема, були отримані письмові дозволи від батьків на зйомку дітей. Від жодного з батьків немає та й не було претензій у бік знімальної групи,

– запевнив заступник голови ОПУ.

Він запевнив, що дітей запросили лише на певний період 27 грудня для зйомок тих моментів, де вони з'являються в кадрі. За словами заступника Єрмака, малеча залишилася задоволена зйомками.

"Зйомки новорічного привітання Президента відбулися лише 27 грудня 2020 року в Маріїнському палаці й на площі перед ним. Участь дітей продиктована логікою самого привітання – саме до дітей, майбутнього нашої країни звертається президент", – пояснив Михайло Подоляк.

Скандальні звинувачення

Раніше в мережі посилювали скриншоти листування представників агентства Lot, де обговорювалася участь дітей в якихось зйомках.

Тоді президентській команді закидали, що вони експлуатували дітей до 3 години ночі, за що батькам малечі заплатили по 500 гривень. Та Подоляк запевняє, що з цим агентством не співпрацювали, а листування й зовсім може бути фейковим.

Що за оголошення тиражується в соціальних мережах і чи реальне воно, і для яких зйомок в цьому оголошенні запрошували маленьких акторів, сказати важко,

– заявив заступник голови ОПУ, звинувативши у всьому політичних опонентів.

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