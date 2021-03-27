В інстаграмі 27 березня зникла сторінка 8-річної блогерки Мілани Маханець. Напередодні дівчинка поскаржилася шанувальника на соціальні служби.

Наразі невідомо: Маханець сама видалила свою сторінку чи її заблокували представники інстаграму.

Зауважте Не дають бачитися з Пашею, – скандальна 8-річна блогерка Мілана скаржиться на соцслужби

Окрім того, 27 березня зник з мережі і "коханий" Маханець – 13-річний Паша Пай.



Мілана Маханець зникла з соцмережі / Скриншот зі сторінки Маханець



Паша Пай зник з інстаграму / Скриншот зі сторінки Пая

Ще 26 березня Маханець опублікувала на своїй сторінці в інстаграмі допис зі скаргою на працівників соціальних служб. Ті начебто забороняють їй спати в одному ліжку з мамою.

Де були соціальні служби, коли я в 5 років спала з мамою на підлозі і у нас не було грошей хоч на одне ліжко? Допомагати треба було раніше,

– заявила Маханець.