Керівник Конституційного Суду Олександр Тупицький упродовж 3 місяців відсторонений від роботи. Щодо нього ведуть кілька кримінальних розслідувань, але він не хоче залишати посаду.

Конституційний Суд і надалі перебуває в глухому куті. Однак в березні 2021 року ситуація почала хоч якось розвиватися. Таку думку висловив Сергій Лещенко у блозі "Чесна політика".

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Можливість зняти Тупицького з посади

За його словами, виконувач обов'язків голови КСУ Сергій Головатий підписав розпорядження про проведення спеціального пленарного засідання. Він зробив це для того, щоб розглянути питання дисциплінарної відповідальності відстороненого Тупицького.

Розгляд питання ініціювало Державне бюро розслідувань. Ця "дисциплінарка" – єдина можливість зняти Тупицького з посади судді, згідно з чинним законом,

– зазначив Лещенко.

Саме таким алгоритмом дій, як сказав журналіст, рухалися змовники на чолі з Тупицьким, коли навесні 2019 року вчинили розправу над колишнім головою суду Станіславом Шевчуком. Його також зняли через наслідки "дисциплінарки".



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Суддя хоче унеможливити "дисциплінарку"

"Тому Тупицький докладає усіх зусиль, щоб унеможливити "дисциплінарку" щодо себе. Коли Головатий підписав розпорядження, то через 1,5 години Тупицький скасував його як незаконне", – розповів Лещенко. Він зауважив, що ексголова КСУ теж зробив це розпорядженням, перенісши питання на тиждень.

Іншими словами, Тупицький, якого відсторонив Зеленський ще наприкінці грудня 2020 року, продовжує вважати себе головою КСУ та блокує розгляд питання про своє звільнення. Водночас указом президента він просто нехтує,

– наголосив блогер.

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Що відомо про відсторонення Тупицького