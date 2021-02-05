Директора лікарні, яка горіла у Запоріжжі, хочуть відсторонити

У запорізькій інфекційній лікарні вночі проти 4 лютого трапилася смертельна пожежа. Через це директора медичного закладу Володимира Шинкаренка планують відсторонити
Джерело: фейсбук Олександра Старуха
Зі зверненням щодо відсторонення Шинкаренка з посади звернувся голова Запорізької ОДА Старух.
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Таку ініціативу Старух пояснив необхідністю проведення об'єктивного розслідування трагедії.
Звертаюся до керівництва і депутатів Запорізької обласної ради з вимогою відсторонити від виконання посадових обов'язків директора лікарні Володимира Шинкаренка на час розслідування,
– заявив голова ОДА.