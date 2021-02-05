Директора лікарні, яка горіла у Запоріжжі, хочуть відсторонити
У запорізькій інфекційній лікарні вночі проти 4 лютого трапилася смертельна пожежа. Через це директора медичного закладу Володимира Шинкаренка планують відсторонити
Джерело: фейсбук Олександра Старуха
Зі зверненням щодо відсторонення Шинкаренка з посади звернувся голова Запорізької ОДА Старух.
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Таку ініціативу Старух пояснив необхідністю проведення об'єктивного розслідування трагедії.
Звертаюся до керівництва і депутатів Запорізької обласної ради з вимогою відсторонити від виконання посадових обов'язків директора лікарні Володимира Шинкаренка на час розслідування,
– заявив голова ОДА.
Пожежа у лікарні Запоріжжя: деталі
- Займання виникло на 1 поверсі будівлі у реанімаційному відділенні.
- Жертвами пожежі стали 4 жінки – 3 пацієнтки та лікарка.
- За словами міністра охорони здоров'я Максима Степанова, який відвідав лікарню, врятувати жінок було "майже неможливо".
- Сім'ям загиблих виплатять по 50 тисяч гривень.
- Внаслідок трагедії постраждали 2 людей. У них діагностували опіки та отруєння чадним газом.
- За попередньою інформацією, пожежа могла трапитися через вибух апарату ШВЛ.
- Поліцейські затримали відповідального за пожежну безпеку у лікарні.
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