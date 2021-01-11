Директора аеропорту в Кривому Розі підозрюють у розтраті понад 5 мільйонів бюджетних гривень
Прокуратура повідомила про підозру директору міжнародного аеропорту у Кривому Розі Ігорю Лашину. Його звинувачують у заволодінні 5,3 мільйона гривень бюджетних коштів.
Незабаром підозрюваному мають обрати запобіжний захід. Про це повідомляє Офіс генпрокурора.
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Деталі справи
За даними слідства, директор аеропорту у Кривому Розі підписав акти приймання виконаних робіт, знаючи, що їх вартість завищена.
Внаслідок таких дій державі завдано понад 5,3 мільйона гривень збитків,
– мовиться у повідомленні.
Наразі слідчі намагаються встановити інших причетних до злочину. Якщо провину директора летовища доведуть, то йому загрожує:
- від 7 до 12 років позбавленням волі;
- до 3 років позбавлення права обіймати певні посади;
- конфіскація майна.
Зауважимо, що Ігор Лашин очолює адміністрацію аеропорту з 2013 року. Контракт з ним продовжили до вересня 2020 року.
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