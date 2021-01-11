Прокуратура повідомила про підозру директору міжнародного аеропорту у Кривому Розі Ігорю Лашину. Його звинувачують у заволодінні 5,3 мільйона гривень бюджетних коштів.

Незабаром підозрюваному мають обрати запобіжний захід. Про це повідомляє Офіс генпрокурора.

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Деталі справи

За даними слідства, директор аеропорту у Кривому Розі підписав акти приймання виконаних робіт, знаючи, що їх вартість завищена.

Внаслідок таких дій державі завдано понад 5,3 мільйона гривень збитків,

– мовиться у повідомленні.

Наразі слідчі намагаються встановити інших причетних до злочину. Якщо провину директора летовища доведуть, то йому загрожує:

від 7 до 12 років позбавленням волі;

до 3 років позбавлення права обіймати певні посади;

конфіскація майна.

Зауважимо, що Ігор Лашин очолює адміністрацію аеропорту з 2013 року. Контракт з ним продовжили до вересня 2020 року.