Мережа в захваті: директор зоопарку Одеси оригінально привітав з Днем Валентина – відео

Джерело:"Думская"
Директор Одеського зоопарку Ігор Бєляков не перестає дивувати оригінальними відео. Цього разу він записав промовисте привітання з Днем святого Валентина.
Чоловік виконав українську народну пісню "Несе Галя воду", а у кадрі парами з'являються вихованці зоопарку – павичі, верблюди, ведмеді, тигри та інші.
Читайте також Українські військові знялися у фотосесії з безпритульними тваринами: зворушливі кадри
Зауважимо, що з нагоди свята 14 лютого для усіх Валентинів або Валентин вхід у зоопарк буде безплатним. Для цього потрібно пред'явити документ, який підтверджує особу.
Директор зоопарку Одеси вітає з Днем святого Валентина: дивіться відео
У коментарі до привітання на ютубі українці вже залишили чимало коментарів. Підписники каналу дякують Бєлякову за позитивний контент: