Мережа в захваті: директор зоопарку Одеси оригінально привітав з Днем Валентина – відео

13 лютого 2021 , 15:38

Джерело:

"Думская"

Директор Одеського зоопарку Ігор Бєляков не перестає дивувати оригінальними відео. Цього разу він записав промовисте привітання з Днем святого Валентина.

Чоловік виконав українську народну пісню "Несе Галя воду", а у кадрі парами з'являються вихованці зоопарку – павичі, верблюди, ведмеді, тигри та інші.

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Зауважимо, що з нагоди свята 14 лютого для усіх Валентинів або Валентин вхід у зоопарк буде безплатним. Для цього потрібно пред'явити документ, який підтверджує особу.

Директор зоопарку Одеси вітає з Днем святого Валентина: дивіться відео

Як реагують у мережі

У коментарі до привітання на ютубі українці вже залишили чимало коментарів. Підписники каналу дякують Бєлякову за позитивний контент:

  • "Яка позитивна людина! Спасибі, просто супер";
  • "Спасибі величезне. Вмієте підіймати настрій";
  • "Як завжди – креативно та зі смаком! Молодець";
  • "Мужик – ти зірка".

Попередні хіти Бєлякова

  • Директор зоопарку щороку вітає одеситів та гостей міста з Новим роком та переодягається у костюм тваринки-символа прийдешнього року.
  • Відео Бєлякова у костюмі бика та щура підкорило мережу. Традицію не порушує вже кілька років – раніше поставав у образах собаки та півня.
Цікаво! А щоб вихованці зоопарку не сумували під час карантину, у квітні 2020 року директор зоопарку влаштував для них концерт. Відео – за посиланням.