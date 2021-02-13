Директор Одеського зоопарку Ігор Бєляков не перестає дивувати оригінальними відео. Цього разу він записав промовисте привітання з Днем святого Валентина.

Чоловік виконав українську народну пісню "Несе Галя воду", а у кадрі парами з'являються вихованці зоопарку – павичі, верблюди, ведмеді, тигри та інші.

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Зауважимо, що з нагоди свята 14 лютого для усіх Валентинів або Валентин вхід у зоопарк буде безплатним. Для цього потрібно пред'явити документ, який підтверджує особу.

Директор зоопарку Одеси вітає з Днем святого Валентина: дивіться відео

Як реагують у мережі

У коментарі до привітання на ютубі українці вже залишили чимало коментарів. Підписники каналу дякують Бєлякову за позитивний контент:

"Яка позитивна людина! Спасибі, просто супер";

"Спасибі величезне. Вмієте підіймати настрій";

"Як завжди – креативно та зі смаком! Молодець";

"Мужик – ти зірка".

Попередні хіти Бєлякова

Директор зоопарку щороку вітає одеситів та гостей міста з Новим роком та переодягається у костюм тваринки-символа прийдешнього року.

Відео Бєлякова у костюмі бика та щура підкорило мережу. Традицію не порушує вже кілька років – раніше поставав у образах собаки та півня.

Цікаво! А щоб вихованці зоопарку не сумували під час карантину, у квітні 2020 року директор зоопарку влаштував для них концерт. Відео – за посиланням.