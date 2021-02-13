Мережа в захваті: директор зоопарку Одеси оригінально привітав з Днем Валентина – відео
Директор Одеського зоопарку Ігор Бєляков не перестає дивувати оригінальними відео. Цього разу він записав промовисте привітання з Днем святого Валентина.
Джерело:"Думская"
Чоловік виконав українську народну пісню "Несе Галя воду", а у кадрі парами з'являються вихованці зоопарку – павичі, верблюди, ведмеді, тигри та інші.
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Зауважимо, що з нагоди свята 14 лютого для усіх Валентинів або Валентин вхід у зоопарк буде безплатним. Для цього потрібно пред'явити документ, який підтверджує особу.
Директор зоопарку Одеси вітає з Днем святого Валентина: дивіться відео
Як реагують у мережі
У коментарі до привітання на ютубі українці вже залишили чимало коментарів. Підписники каналу дякують Бєлякову за позитивний контент:
- "Яка позитивна людина! Спасибі, просто супер";
- "Спасибі величезне. Вмієте підіймати настрій";
- "Як завжди – креативно та зі смаком! Молодець";
- "Мужик – ти зірка".
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