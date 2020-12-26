В Одесі директор місцевого зоопарку Ігор Бєляков зняв традиційне привітання з Новим роком. Цього разу він переодягнувся у костюм бика – символ 2021 року.

Варто зазначити, що у відео знімався не лише директор. Відео опублікував сам Бєляков на своїй сторінці у фейсбуці.

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"Любі друзі! Вітаю всіх з прийдешнім роком бика! Щастя, добра і любові", – написав Бєляков.

Написав текст та виконав пісню Бєляков самостійно.

Як готувались до зйомок

Бєляков в коментарі виданню Vgorode розповів, що зазвичай він роздумує над концепцією новорічних роликів ще з літа. Цьогоріч на зйомки кліпу він витратив пів дня.

За словами Бєлякова, його головна мета – порадувати і розвеселити людей. Костюми співробітники зоопарку робили з підручних матеріалів.

Сюжет ролика

Ролик має сюжет – у ньому закоханий бик бореться за кохану з іншим биком. Білий і червоний бики штовхають один одного ногами, злісно дивляться та б'ються лобами на мосту. Врешті все закінчується перемогою білого бика, у ролі якого і був Бєляков. Він впевнено йде разом з коханою – рожевою корівкою.

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