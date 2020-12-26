Традиція по-одеськи: директор зоопарку переодягнувся у бика та привітав з Новим роком – відео
В Одесі директор місцевого зоопарку Ігор Бєляков зняв традиційне привітання з Новим роком. Цього разу він переодягнувся у костюм бика – символ 2021 року.
Варто зазначити, що у відео знімався не лише директор. Відео опублікував сам Бєляков на своїй сторінці у фейсбуці.
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"Любі друзі! Вітаю всіх з прийдешнім роком бика! Щастя, добра і любові", – написав Бєляков.
Написав текст та виконав пісню Бєляков самостійно.
Як готувались до зйомок
Бєляков в коментарі виданню Vgorode розповів, що зазвичай він роздумує над концепцією новорічних роликів ще з літа. Цьогоріч на зйомки кліпу він витратив пів дня.
За словами Бєлякова, його головна мета – порадувати і розвеселити людей. Костюми співробітники зоопарку робили з підручних матеріалів.
Сюжет ролика
Ролик має сюжет – у ньому закоханий бик бореться за кохану з іншим биком. Білий і червоний бики штовхають один одного ногами, злісно дивляться та б'ються лобами на мосту. Врешті все закінчується перемогою білого бика, у ролі якого і був Бєляков. Він впевнено йде разом з коханою – рожевою корівкою.
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Оригінальні привітання Бєлякова: що відомо
- Такі привітання в образі тварин-символів року директор зоопарку Одеси організовує щороку.
- Торік, напередодні 2020 року, Бєляков привітав українців у костюмі щура. Тоді відео обговорювала вся Україна.
- У 2016 та 2017 роках директор був в образі собаки та півня. Відео можна переглянути тут.
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