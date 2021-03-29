Директор театру зібрав 200 тисяч гривень: нові подробиці "вечірки" з напівголими дівчатами
У соцмережах відео із закритої вечірки в театрі на Херсонщині викликало резонанс. Місцеві жителі продовжують обговорювати реакцію керівництва області, яка з'явилась ввечері 29 березня.
Джерело:24 канал
Водночас до самого театру, його якості та розпорядження грошима теж є багато питань. Про це розповів редактор сайту "Мост" Сергій Нікітенко.
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За словами журналіста, голова ОДА Херсонщини зробив заяву, де сказав, що відповідне відео – фрагмент театрального виступу. Водночас власне театр заявив, мовляв, інші нічого не розуміють у мистецтві.
"Сподіваюсь, що буде проведений хоча б аудит театру, бо багато років директор розповідає про те, що нема грошей. Однак у цьому (2021 – 24 канал) році їм виділили рекордні 44 мільйони гривень", – сказав редактор сайту "Мост".
Він подає оце все, що влаштував, аби зібрати гроші з політиків та бізнесменів для театру. Кажуть, що зібрав 200 тисяч гривень,
– зазначив Сергій Нікітенко.
Коментар Сергія Нікітенка про скандал на Херсонщині: дивіться відео
Що відомо про "вечірку" на Херсонщині
- 28 березня очільника Херсонської ОДА Сергія Козира, мера Херсона Ігора Колихаєвв та деяких інших чиновників помітили на так званій закритій вечірці з напівоголеними дівчатами.
- Учасниці заходу опублікували в інстаграмі відео з начебто святкування Дня театру.
- Водночас соціальної дистанції відвідувачі "вечірки" не дотримувалися, масок також не мали.
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