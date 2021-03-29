У соцмережах відео із закритої вечірки в театрі на Херсонщині викликало резонанс. Місцеві жителі продовжують обговорювати реакцію керівництва області, яка з'явилась ввечері 29 березня.

Водночас до самого театру, його якості та розпорядження грошима теж є багато питань. Про це розповів редактор сайту "Мост" Сергій Нікітенко.

До теми Керівництво Херсонщини на закритій вечірці розважалося з напівголими дівчатами, – ЗМІ

За словами журналіста, голова ОДА Херсонщини зробив заяву, де сказав, що відповідне відео – фрагмент театрального виступу. Водночас власне театр заявив, мовляв, інші нічого не розуміють у мистецтві.

"Сподіваюсь, що буде проведений хоча б аудит театру, бо багато років директор розповідає про те, що нема грошей. Однак у цьому (2021 – 24 канал) році їм виділили рекордні 44 мільйони гривень", – сказав редактор сайту "Мост".

Він подає оце все, що влаштував, аби зібрати гроші з політиків та бізнесменів для театру. Кажуть, що зібрав 200 тисяч гривень,

– зазначив Сергій Нікітенко.

Довідка. На Херсонщині посадовців розважали танцями напівголі дівчата. Влаштував вечірку депутат Херсонської обласної ради та директор театру Олександр Книга.

Коментар Сергія Нікітенка про скандал на Херсонщині: дивіться відео

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