"Катюшами" по американському посольству: дипвідомство США обстріляли в Іраку, – ЗМІ
У Багдаді ввечері 20 грудня здійснили ракетний обстріл посольства США. За інформацією ЗМІ, у так званій "зеленій зоні" впали три ракети. Ще дві потрапили у житлові квартали.
Ракети випустили з установок типу "Катюша"
По дипвідомстві випустили ракети з установок залпового вогню типу "Катюша". Про це інформує DW з посиланням на співрозмовників у Службі безпеки Іраку.
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Ракети намагались перехопити установки протиракетної повітряної оборони, які встановлені поблизу посольства.
Жертв в результаті обстрілу немає
За попередньою інформацією жертв в результаті обстрілів немає. Проте матеріальної шкоди завдано чимало.
Наразі іракські спецслужби ведуть пошук установок, з яких випустили ракети. Американське посольство оточили силовики.
Дивіться відео обстрілу:
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