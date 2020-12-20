У Багдаді ввечері 20 грудня здійснили ракетний обстріл посольства США. За інформацією ЗМІ, у так званій "зеленій зоні" впали три ракети. Ще дві потрапили у житлові квартали.

Ракети випустили з установок типу "Катюша"

По дипвідомстві випустили ракети з установок залпового вогню типу "Катюша". Про це інформує DW з посиланням на співрозмовників у Службі безпеки Іраку.

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Ракети намагались перехопити установки протиракетної повітряної оборони, які встановлені поблизу посольства.

Жертв в результаті обстрілу немає

За попередньою інформацією жертв в результаті обстрілів немає. Проте матеріальної шкоди завдано чимало.

Наразі іракські спецслужби ведуть пошук установок, з яких випустили ракети. Американське посольство оточили силовики.

Дивіться відео обстрілу:

BREAKING : US Embassy in Baghdad #Iraq targeted with barrage of Katyusha Rockets and mortar shells.



Video shows some getting intercepted. It’s 9 pm in Baghdad now: pic.twitter.com/QjrN29Yp9m — Joyce Karam (@Joyce_Karam) December 20, 2020

Важливо! Лише протягом 2020 року в Іраку відбулись близько 90 ракетних обстрілів. Більшість з них були спрямовані саме проти дипмісій. У Вашингтоні раніше вимагали від влади країни діяти більш жорстко проти терористичних організацій і навіть пригрозили закрити своє посольство.