В роковини авіакатастрофи МАУ, 8 січня, працівники посольства України в Ірані взяли участь у церемонії вшанування пам'яті загиблих українців. Дипломати разом з сім'ями відвідали місце падіння Boeing 737.

Працівники Посольства поклали квіти на місці авіакатастрофи українського літака. Про це повідомляє пресслужба відомства.

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Дипломати також вшанували пам'ять жертв авіакатастрофи МАУ хвилиною мовчання.

Під час церемонії вшанування пам'яті з промовою виступив Надзвичайний і Повноважний Посол України в Ірані Сергій Бурдиляк, в якій згадав імена українців, що стали жертвами жахливого інциденту.

Також дипломат наголосив, що Україна спільно з зацікавленими сторонами продовжуватиме встановлювати справедливість у процесі прозорого та неупередженого розслідування всіх обставин катастрофи

Крім цього, мовиться про продовження зусиль дипломатів щодо виплати гідних компенсацій родинам загиблих співвітчизників.

Що відомо про авіакатастрофу МАУ в Ірані

Український літак МАУ збили в небі над Тегераном 8 січня 2020 року. Внаслідок катастрофи загинули 176 людей із 7 країн світу.

Іран протягом кількох днів заперечував збиття літака, але зрештою визнав, що у Boeing 737 влучила іранська ракета.

30 грудня Тегеран заявив, що розслідування катастрофи МАУ завершене. У відповідній заяві йдеться про те, що "розслідування провели професійно і без жодних упереджень".

Крім цього, уряд Ірану Зокрема доручив якнайшвидше виплатити сім'ям загиблих по 150 тисяч доларів компенсацій



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