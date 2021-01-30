Ділили гроші за вкрадене майно: у Кривому Розі судитимуть працівників поліції

Слідчі територіального управління ДБР завершили досудове розслідування щодо заволодіння чужим майном працівниками Криворізького ВП ГУ Нацполіції у Дніпропетровській області. Мовиться про заволодіння прикрасами шляхом зловживання службовим становищем.

Джерело: ДБР

За висновком експертизи – ринкова вартість коштовностей становить понад 130 тисяч гривень.

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Деталі слідства

Слідство встановило, що, розслідуючи викрадення золотих прикрас із квартири мешканки Кривого Рогу, двоє правоохоронців у травні 2019 року затримали чоловіка, який частину викраденого вже встиг збути.

Згодом працівники поліції знайшли прикраси, проте не повернули господарці. Натомість – затриманому чоловіку запропонували збути все золото їхньому знайомому "валютнику", а гроші поділити на трьох.

Після реалізації золотих прикрас чоловік своєї частини коштів не отримав, а став підозрюваним у крадіжці,

– мовиться у повідомленні пресслужби ДБР.

Обвинувальний акт щодо чоловіка направили до суду. Водночас у матеріалах справи відсутні будь-які процесуальні документи, згідно з якими працівники відділу поліції вилучали речові докази.

Двох правоохоронців звинувачують у заволодінні чужим майном шляхом зловживання службовим становищем, вчиненому за попередньою змовою.

Санкція відповідної статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі до 8 років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років.