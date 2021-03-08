В Україні проведуть діджитал-марш за ратифікацію Стамбульської конвенції

У Міжнародний жіночий день в Україні традиційно відбудуться Марші жінок. Однак для тих, хто з якихось причин не можу до нього долучитися офлайн, є альтернатива – діджитал-марш.

Мета і онлайн, і офлайн заходів – нагадати про важливість ратифікації Стамбульської конвенції. Україна вже 10 років не може довести цю справу до кінця.

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Як долучитися до діджитал-маршу

Щоб долучитися, необхідно зняти сторі в інстаграмі з фільтром за цим посиланям та позначити акаунт @marshzhinok в інстаграмі. Фільтр візуалізує законотворчий процес у Верховній Раді.

Діджитал-марш пройде паралельно з офлайн Маршем жінок. Для тих, хто хоче наживо долучитися – місце збору на Михайлівській площі у Києві о 13:00.

Плакати для депутатів

"Історія забуде тебе, якщо ти забудеш ратифікувати Стамбульську конвенцію", – плакати з таким текстом нещодавно розклеїли в урядовому кварталі.



Історія забуде депутата, який не схвалив Стамбульську конвенцію /Зображення від пресцентру "Маршу жінок"

На іншому плакаті з цієї серії – табло голосування Верховної Ради. На нього нанесли "знакові" цифри щодо ратифікації Стамбульської конвенції.



Плакат для депутатів про ратифікацію угоди / Зображення від пресцентру "Маршу жінок"

Що таке Стамбульська конвенція