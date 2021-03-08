В Україні проведуть діджитал-марш за ратифікацію Стамбульської конвенції
У Міжнародний жіночий день в Україні традиційно відбудуться Марші жінок. Однак для тих, хто з якихось причин не можу до нього долучитися офлайн, є альтернатива – діджитал-марш.
Джерело:пресцентр "Маршу жінок"
Мета і онлайн, і офлайн заходів – нагадати про важливість ратифікації Стамбульської конвенції. Україна вже 10 років не може довести цю справу до кінця.
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Як долучитися до діджитал-маршу
Щоб долучитися, необхідно зняти сторі в інстаграмі з фільтром за цим посиланям та позначити акаунт @marshzhinok в інстаграмі. Фільтр візуалізує законотворчий процес у Верховній Раді.
Діджитал-марш пройде паралельно з офлайн Маршем жінок. Для тих, хто хоче наживо долучитися – місце збору на Михайлівській площі у Києві о 13:00.
Плакати для депутатів
"Історія забуде тебе, якщо ти забудеш ратифікувати Стамбульську конвенцію", – плакати з таким текстом нещодавно розклеїли в урядовому кварталі.
Історія забуде депутата, який не схвалив Стамбульську конвенцію /Зображення від пресцентру "Маршу жінок"
На іншому плакаті з цієї серії – табло голосування Верховної Ради. На нього нанесли "знакові" цифри щодо ратифікації Стамбульської конвенції.
Плакат для депутатів про ратифікацію угоди / Зображення від пресцентру "Маршу жінок"
Що таке Стамбульська конвенція
- Стамбульська конвенція – один з найдієвіших міжнародних актів у сфері захисту прав жінок про запобігання насильству і домашньому насильству та боротьбу з цими явищами.
- Її роль – запобігання насильству, захист постраждалих та притягнення до відповідальності винних.
- Україна була однією з перших країн Європи, яка підписала Стамбульську конвенцію у 2011 році, але вже 10 років не може її ратифікувати.
- Торік відповідна петиція про ратифікацію угоди набрала необхідну кількість голосів і отримала схвальну відповідь президента. Однак вона досі залишається не ратифікованою.
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