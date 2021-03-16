Увагу суспільства не відпускають стосунки 8-річної моделі Мілани Маханець з 13-річним блогером Пашою Паєм. Дідусем дівчинки виявився Сергій Шумейко – головний консультант секретаріату парламентського комітету з питань аграрної та земельної політики.

Журналісти видання з'ясували, що в одній із соцмереж на сторінці Мілани є список її родичів.

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Дідусь 8-річної блогерки – чиновник Ради

У графі "дідусь" у блогерки вказаний Сергій Шумейко 1962 року народження. Він – головний консультант секретаріату комітету Верховної Ради України з питань аграрної та земельної політики.

Правдивість інформації підтвердив і сам Шумейко. На запитання, чи він є дідусем Мілани Маханець, чоловік відповів: "Є таке".

Однак до скандалу з фотографіями своєї 8-річної онуки він ставиться спокійно. "Я не особливо цим цікавлюся, я не звертаю на це уваги. У неї є мати, у неї є своя думка", – зазначив чоловік.

Нагадаємо, днями у мережі розгорівся скандал щодо відвертих постів 8-річної моделі Мілани Маханець з її хлопцем – 13-річним блогером Павлом Паєм.



У дівчинки на сторінці у соцмережі дідусем вказаний Сергій Шумейко / Скриншот "Сегодня"



Шумейко працює у Верховній Раді / Скриншот "Сегодня"

Що відомо про стосунки 8-річної блогерки