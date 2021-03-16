Дідусем скандальної 8-річної блогерки Мілани виявився чиновник Верховної Ради, – ЗМІ
Увагу суспільства не відпускають стосунки 8-річної моделі Мілани Маханець з 13-річним блогером Пашою Паєм. Дідусем дівчинки виявився Сергій Шумейко – головний консультант секретаріату парламентського комітету з питань аграрної та земельної політики.
Джерело:"Сегодня"
Журналісти видання з'ясували, що в одній із соцмереж на сторінці Мілани є список її родичів.
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Дідусь 8-річної блогерки – чиновник Ради
У графі "дідусь" у блогерки вказаний Сергій Шумейко 1962 року народження. Він – головний консультант секретаріату комітету Верховної Ради України з питань аграрної та земельної політики.
Правдивість інформації підтвердив і сам Шумейко. На запитання, чи він є дідусем Мілани Маханець, чоловік відповів: "Є таке".
Однак до скандалу з фотографіями своєї 8-річної онуки він ставиться спокійно. "Я не особливо цим цікавлюся, я не звертаю на це уваги. У неї є мати, у неї є своя думка", – зазначив чоловік.
Нагадаємо, днями у мережі розгорівся скандал щодо відвертих постів 8-річної моделі Мілани Маханець з її хлопцем – 13-річним блогером Павлом Паєм.
У дівчинки на сторінці у соцмережі дідусем вказаний Сергій Шумейко / Скриншот "Сегодня"
Шумейко працює у Верховній Раді / Скриншот "Сегодня"
Що відомо про стосунки 8-річної блогерки
- Мілана Маханець – модель та блогерка у соцмережах Instagram та Likee. А ще 8-річна дівчинка зустрічається з 13-річним блогером Пашею Паєм.
- Хлопець та дівчина на своїх сторінках в інстаграмі публікують фото, на яких цілуються, обіймаються та лежать у ліжку.
- Мама дівчинки підтримує такі стосунки доньки та начебто навіть допомагає створювати контент.
- На це вже відреагував дитячий омбудсмен Микола Кулеба. Він звернувся в Офіс генпрокурора, кіберполіцію та Міністерство внутрішніх справ.
- Після цього поліція відкрила кримінальну справу через стосунки дітей.
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