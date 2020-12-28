Дід Мороз додому з негативним тестом на COVID-19: у скільки обійдеться послуга
До Нового року залишилося дуже мало, втім Діди Морози у досить сумному настрою. Через пандемію коронавірусу українці рідше користуються послугою живого привітання для дітей. Садочки та школи від святкувань відмовилися, а додому замовляти гостей батьки побоюються.
Крім того, від Дідів Морозів вимагають негативні тести на коронавірус. Про це мовиться у сюжеті ТСН.
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Скільки коштує привітання від Діда Мороза
У зв'язку з пандемією Діди Морози освоюють новий вид поздоровлень – дзвінки онлайн.
- Ціна такого привітання в Києві стартує від 1 тисячі гривень.
- Особистий візит додому обійдеться набагато дорожче – до 10 тисяч гривень.
"Дід Мороз" Володимир, який вже 20 років переодягається у казкового героя, зізнається, що у 2020 році замовлень дуже мало. До речі, за Снігуроньку цього року він взяв свою доньку. Аби мати більше замовлень, Володимир спеціально здав ПЛР-тест.
Я здав аналіз, він у мене негативний. Це для особливо вимогливих, щоб показати,
– розповів чоловік.
До речі, на ВДНГ у столиці зустріч дітей з Дідом Морозом триває всього 15 хвилин, а в групі може перебувати до 10 осіб. До гостей підходять тільки ельфи в масках, а головний герой сидить за столом на відстані 2 метрів.
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