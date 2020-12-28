До Нового року залишилося дуже мало, втім Діди Морози у досить сумному настрою. Через пандемію коронавірусу українці рідше користуються послугою живого привітання для дітей. Садочки та школи від святкувань відмовилися, а додому замовляти гостей батьки побоюються.

Крім того, від Дідів Морозів вимагають негативні тести на коронавірус. Про це мовиться у сюжеті ТСН.

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Скільки коштує привітання від Діда Мороза

У зв'язку з пандемією Діди Морози освоюють новий вид поздоровлень – дзвінки онлайн.

Ціна такого привітання в Києві стартує від 1 тисячі гривень.

Особистий візит додому обійдеться набагато дорожче – до 10 тисяч гривень.

"Дід Мороз" Володимир, який вже 20 років переодягається у казкового героя, зізнається, що у 2020 році замовлень дуже мало. До речі, за Снігуроньку цього року він взяв свою доньку. Аби мати більше замовлень, Володимир спеціально здав ПЛР-тест.

Я здав аналіз, він у мене негативний. Це для особливо вимогливих, щоб показати,

– розповів чоловік.

До речі, на ВДНГ у столиці зустріч дітей з Дідом Морозом триває всього 15 хвилин, а в групі може перебувати до 10 осіб. До гостей підходять тільки ельфи в масках, а головний герой сидить за столом на відстані 2 метрів.

Зверніть увагу! У Бельгії після візиту Санта-Клауса до будинку для літніх людей, померли 18 пацієнтів. Виявилося, що у чоловіка був коронавірус, а у закладі не дотримувалися правил карантину.