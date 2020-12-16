ДФС викрила Domino's Pizza Україна у несплаті понад 75 мільйонів податків, – ЗМІ
Співробітники Державної фіскальної служби України викрили менеджмент мережі піцерій, що працює в Україні під міжнародним брендом. Компанію звинувачують в ухиленні від сплати податків на суму в понад 75 мільйонів гривень. За даними ЗМІ, мовиться про Domino's Pizza.
Заява ДФС щодо викриття міжнародної мережі піцерій
За словами тимчасового виконувача голови відомства Дмитра Сосиновича, операцію провели в Києві. Про це повідомляє прецентр Державної фіскальної служби.
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Під час обшуків офісних приміщень і складів співробітники ДФС виявили та вилучили:
- цифрові носії,
- чорнові записи,
- фінансово-господарські документи,
- готівкові кошти.
Що виявили та вилучили під час обшуку / Фото пресцентру ДФС
Правоохоронці попередньо встановили, що "організована злочинна група здійснювала свою діяльність задля ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах". Відбувалося це під час надання послуг мобільного харчування під відомим міжнародним брендом.
Який висновок роблять у ДФС
- Фактично одна з компаній діяла у складі організованої групи.
- Вона протягом тривалого періоду здійснювали на території України реалізацію товарів через офлайн- і онлайн-магазини.
- Водночас приховувала реальні обсяги отриманого доходу.
- Для цього використовувала підконтрольних фізичних осіб-підприємців, дохід яких фактично повинен був декларуватися компанією.
- У підсумку такі дії призвели до ненадходження до бюджету коштів на загальну суму у понад 75 мільйонів гривень.
Видання "Обозреватель" із посиланням на власні джерела повідомляє, що ДФС викрила мережу піцерій Domino's Pizza.
Журналісти 24 каналу намагалися зв'язатися представниками компанії Domino's Pizza в Україні. Але у київському офісі нам відмовилися коментувати ситуацію. Якщо тільки ми щось нове з'ясуємо – обов'язково Вас повідомимо.
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Коротко про Domino's Pizza
- Це міжнародна мережа піцерій і є однією з найбільших у світі. Працює у понад 85 країнах, де має понад 17 тисяч філій.
- Компанію заснували в 1960 році в США.
- У 2010 році Domino's Pizza зайшла на український ринок. Тоді перша піцерія мережі відкрилася в Києві.
- Станом на грудень 2020 року мережа має 59 піцерій в Україні. Сьогодні вона є представленою в таких містах, як: Київ, Одеса, Львів, Бровари, Ірпінь та Вишневе (3 останніх – це Київська область).
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