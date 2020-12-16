Співробітники Державної фіскальної служби України викрили менеджмент мережі піцерій, що працює в Україні під міжнародним брендом. Компанію звинувачують в ухиленні від сплати податків на суму в понад 75 мільйонів гривень. За даними ЗМІ, мовиться про Domino's Pizza.

Заява ДФС щодо викриття міжнародної мережі піцерій

За словами тимчасового виконувача голови відомства Дмитра Сосиновича, операцію провели в Києві. Про це повідомляє прецентр Державної фіскальної служби.

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Під час обшуків офісних приміщень і складів співробітники ДФС виявили та вилучили:

цифрові носії,

чорнові записи,

фінансово-господарські документи,

готівкові кошти.

Що виявили та вилучили під час обшуку / Фото пресцентру ДФС

Правоохоронці попередньо встановили, що "організована злочинна група здійснювала свою діяльність задля ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах". Відбувалося це під час надання послуг мобільного харчування під відомим міжнародним брендом.

Який висновок роблять у ДФС

Фактично одна з компаній діяла у складі організованої групи.

Вона протягом тривалого періоду здійснювали на території України реалізацію товарів через офлайн- і онлайн-магазини.

Водночас приховувала реальні обсяги отриманого доходу.

Для цього використовувала підконтрольних фізичних осіб-підприємців, дохід яких фактично повинен був декларуватися компанією.

У підсумку такі дії призвели до ненадходження до бюджету коштів на загальну суму у понад 75 мільйонів гривень.

Видання "Обозреватель" із посиланням на власні джерела повідомляє, що ДФС викрила мережу піцерій Domino's Pizza.

Журналісти 24 каналу намагалися зв'язатися представниками компанії Domino's Pizza в Україні. Але у київському офісі нам відмовилися коментувати ситуацію. Якщо тільки ми щось нове з'ясуємо – обов'язково Вас повідомимо.

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