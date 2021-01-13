У ДФС спростували інформацію про призначення Лебедка – фігуранта справи про хабар у 66 мільйонів
Напередодні ЗМІ повідомили, що виконувачем обов'язків Офісу великих платників податків Державної фіскальної служби призначили Сергія Лебедка. Раніше його спіймали на хабарі в розмірі 66 мільйонів гривень. Голова ДФС Вадим Мельник спростував інформацію про призначення.
Пояснення ДФС щодо призначення Лебедка
У Державній фіскальній службі відреагували на інформацію про призначення Сергія Лебедка. Відповідну заяву у фейсбуці оприлюднив глава ДФС Вадим Мельник.
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За його словами, він не призначав Лебедка на посаду виконувача обов'язків начальника Офісу великих платників податків ДФС.
"Зазначу, що ця інформація не відповідає дійсності", – написав Мельник.
Та додав, що Лебедко прийшов на посаду за наказом колишнього виконувача обов'язків голови ДФС Сергія Солодченка у вересні 2020 року. Однак того звільнили в листопаді 2020 року.
Що стосується Лебедка, за моїм наказом наразі його звільнено,
– уточнив голова ДФС.
Вадим Мельник також закликав ЗМІ ретельніше перевіряти інформацію.
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Що ЗМІ писали про призначення Лебедка
Журналіст Юрій Бутусов 12 січня у фейсбуці написав, що "виконувачем обов'язків начальника Офісу великих платників податків Державної фіскальної служби призначений Сергій Лебедко, затриманий на місці злочину під час отримання хабаря в 66 мільйонів гривень".
Що відомо про Сергія Лебедка
- Тривалий час він працював в управлінні власної безпеки податкової, був податковим міліціонером, дослужившись до звання полковника.
- У 2010 році пішов з податкової за власним бажанням. Згодом намагався поновитися на посаді через суд.
- У 2014 році повернувся в податкову, а через рік став виконувачем обов'язків начальника управління.
- Він також був радником заступника міністра інфраструктури Петра Пінкаса.
- Пізніше Лебедка звільнили через скорочення штату ДФС.
- У лютому 2017 року йому та ще 3 фігурантам було вручено підозру у вимаганні хабаря в розмірі 66 мільйонів гривень.
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