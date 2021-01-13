Напередодні ЗМІ повідомили, що виконувачем обов'язків Офісу великих платників податків Державної фіскальної служби призначили Сергія Лебедка. Раніше його спіймали на хабарі в розмірі 66 мільйонів гривень. Голова ДФС Вадим Мельник спростував інформацію про призначення.

Пояснення ДФС щодо призначення Лебедка

У Державній фіскальній службі відреагували на інформацію про призначення Сергія Лебедка. Відповідну заяву у фейсбуці оприлюднив глава ДФС Вадим Мельник.

Читайте також Наїхав на ногу поліцейського: у Львові посадовцю ДФС повідомили підозру – фото

За його словами, він не призначав Лебедка на посаду виконувача обов'язків начальника Офісу великих платників податків ДФС.

"Зазначу, що ця інформація не відповідає дійсності", – написав Мельник.

Та додав, що Лебедко прийшов на посаду за наказом колишнього виконувача обов'язків голови ДФС Сергія Солодченка у вересні 2020 року. Однак того звільнили в листопаді 2020 року.

Що стосується Лебедка, за моїм наказом наразі його звільнено,

– уточнив голова ДФС.

Вадим Мельник також закликав ЗМІ ретельніше перевіряти інформацію.

Радимо ознайомитися Посадовець часів Януковича та податківець зі стажем: що відомо про нового очільника ДФС Мельника

Що ЗМІ писали про призначення Лебедка

Журналіст Юрій Бутусов 12 січня у фейсбуці написав, що "виконувачем обов'язків начальника Офісу великих платників податків Державної фіскальної служби призначений Сергій Лебедко, затриманий на місці злочину під час отримання хабаря в 66 мільйонів гривень".

Що відомо про Сергія Лебедка