ДФС накрила одного з найбільших в України продавців техніки: вилучено товарів на 173 мільйони
Правоохоронці провели обшуки в офісі та на складі одного з серйозніших реалізаторів гаджетів та техніки, а також забрали звідти купу елітних товарів. Підприємців викрили нібито на ухиленні від сплати податків.
Продавці реалізували побутову техніку та електроніку через дуже відому мережу магазинів, повідомили у пресслужбі Офісу Генерального прокурора. Робили це підприємці від імені підконтрольних собі ФОПів.
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Працівники ДФС накрили склад одного з найбільш потужних продавців техніки / Фото пресслужби Офісу Генпрокурора
В Офісі Генпрокурора назву компанії, до якої прийшли з обшуками, не назвали. Втім, підкреслили, що схема ймовірного злочину полягала в тому, щоб не проводити фінансові операції через реєстри бухгалтерського та податкового обліку. І це призвело до ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах.
Техніки на 173 мільйони
Податківці вилучили купу iPhone / Фото пресслужби Офісу Генпрокурора
Під час обшуків в офісах та на складах компанії слідчі ДФС вилучили:
- фінансово-господарські документи з записами про "ліві" продажі;
- чорнові записи з доказами протиправної діяльності;
- телевізори, iPhone, ноутбуки та інші гаджети на загальну суму 173 мільйони гривень.
Незабаром прокурори проситимуть про арешт цього майна в суді.
За фактом можливого ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах відкрито відповідне кримінальне провадження. Наразі навіть підозрюваних у справі немає. Втім якщо податківці знайдуть причетних, а їх провину доведуть в суді, їм загрожує від 255 тисяч до 425 тисяч гривень штрафу з конфіскацією майна.
На всю вилучену техніку можуть накласти арешт / Фото пресслужби Офісу Генпрокурора
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