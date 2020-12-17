Правоохоронці провели обшуки в офісі та на складі одного з серйозніших реалізаторів гаджетів та техніки, а також забрали звідти купу елітних товарів. Підприємців викрили нібито на ухиленні від сплати податків.

Продавці реалізували побутову техніку та електроніку через дуже відому мережу магазинів, повідомили у пресслужбі Офісу Генерального прокурора. Робили це підприємці від імені підконтрольних собі ФОПів.

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Саме продажем техніки через ФОП, щоб сплачувати куди меншу кількість податків, займається більшість великих мереж в Україні.

Продаж повз бухгалтерію



Працівники ДФС накрили склад одного з найбільш потужних продавців техніки / Фото пресслужби Офісу Генпрокурора

В Офісі Генпрокурора назву компанії, до якої прийшли з обшуками, не назвали. Втім, підкреслили, що схема ймовірного злочину полягала в тому, щоб не проводити фінансові операції через реєстри бухгалтерського та податкового обліку. І це призвело до ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах.

Техніки на 173 мільйони



Податківці вилучили купу iPhone / Фото пресслужби Офісу Генпрокурора

Під час обшуків в офісах та на складах компанії слідчі ДФС вилучили:

фінансово-господарські документи з записами про "ліві" продажі;

чорнові записи з доказами протиправної діяльності;

телевізори, iPhone, ноутбуки та інші гаджети на загальну суму 173 мільйони гривень.

Незабаром прокурори проситимуть про арешт цього майна в суді.

За фактом можливого ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах відкрито відповідне кримінальне провадження. Наразі навіть підозрюваних у справі немає. Втім якщо податківці знайдуть причетних, а їх провину доведуть в суді, їм загрожує від 255 тисяч до 425 тисяч гривень штрафу з конфіскацією майна.



На всю вилучену техніку можуть накласти арешт / Фото пресслужби Офісу Генпрокурора