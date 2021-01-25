У ДФС Івано-Франківська навідалися силовики: фото, відео

В офіс головного управління Державної фіскальної служби Івано-Франківської області прийшли силовики із обшуками. Це трапилося в обід 25 січня.

Джерело: "Галка"

За даними видання, слідчі дії за оперативного супроводу СБУ проводили працівники Державного бюро розслідувань.

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Що відбувалося під офісом ДФС

Силовики були на мікроавтобусі. Для того, аби під'їхати під будівлю ДФС вони на автомобілі зрізали металевий стовпчик на вулиці Шашкевича.

Після того спецпризначенці виїхали на пішохідну частину вулиці Незалежності.

У місцевому управлінні Служби безпеки України заявили, що ініціатором слідчих дій є ДБР.

Зауважимо, у пресслужбі ДФС області зазначили, що не володіють інформацією щодо мети і причини слідчих дій ДБР і СБУ.



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