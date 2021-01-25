У ДФС Івано-Франківська навідалися силовики: фото, відео

В офіс головного управління Державної фіскальної служби Івано-Франківської області прийшли силовики із обшуками. Це трапилося в обід 25 січня.
Джерело: "Галка"
За даними видання, слідчі дії за оперативного супроводу СБУ проводили працівники Державного бюро розслідувань.
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Силовики були на мікроавтобусі. Для того, аби під'їхати під будівлю ДФС вони на автомобілі зрізали металевий стовпчик на вулиці Шашкевича.
Після того спецпризначенці виїхали на пішохідну частину вулиці Незалежності.
У місцевому управлінні Служби безпеки України заявили, що ініціатором слідчих дій є ДБР.
Зауважимо, у пресслужбі ДФС області зазначили, що не володіють інформацією щодо мети і причини слідчих дій ДБР і СБУ.
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