У голови Держприкордонслужби Сергія Дейнеки народилась донька у Луганську у 2014 році. Через захоплення міста його дружині довелось пережити чималий стрес. Зокрема й те, що народжувала вона під вигаданим прізвищем.

Дейнеко розповів, що донька у нього народилась 21 травня. У цей період він був начальником Луганського прикордонного загону.

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У час, коли дружина Дейнеко народжувала, Луганськ захопили бойовики.

"Вона була змушена народжувати в районній лікарні, де тільки один лікар знав, ким вона є насправді. Вона справді народжувала під вигаданим прізвищем", – розповів голова Держприкордонслужби.

Жінка пролежала у лікарні ще місяць. Дейнеко міг відвідувати її максимум раз на тиждень.

Я приїжджав у звичайному спортивному костюмі, з 2 пістолетами і 2 гранатами, бо здаватись у полон не можна було,

– запевнив Дейнеко.



Карта окупованих територій / Інфографіка 24 каналу