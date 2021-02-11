Йшов у пологовий з 2 пістолетами і гранатами: Дейнеко розповів про народження доньки в Луганську
У голови Держприкордонслужби Сергія Дейнеки народилась донька у Луганську у 2014 році. Через захоплення міста його дружині довелось пережити чималий стрес. Зокрема й те, що народжувала вона під вигаданим прізвищем.
Джерело:24 канал
Дейнеко розповів, що донька у нього народилась 21 травня. У цей період він був начальником Луганського прикордонного загону.
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У час, коли дружина Дейнеко народжувала, Луганськ захопили бойовики.
"Вона була змушена народжувати в районній лікарні, де тільки один лікар знав, ким вона є насправді. Вона справді народжувала під вигаданим прізвищем", – розповів голова Держприкордонслужби.
Жінка пролежала у лікарні ще місяць. Дейнеко міг відвідувати її максимум раз на тиждень.
Я приїжджав у звичайному спортивному костюмі, з 2 пістолетами і 2 гранатами, бо здаватись у полон не можна було,
– запевнив Дейнеко.
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