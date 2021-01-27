Девід Лінч привітав Володимира Зеленського з днем народження: відео

Легендарний американський режисер Девід Лінч привітав Президента України Володимира Зеленського з днем народження, яке той відзначав 25 січня. Побажав усього найкращого – і особисто Зеленському, і всій Україні.
Джерело: 24 канал
Такий крок Девід Лінч вирішив зробити, адже і Володимир Зеленський раніше привітав режисера з днем народження. 20 січня легенда світового кінематографа відзначав 75 років.
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Відеозапис привітання Лінча виклала у фейсбуці прессекретарка Зеленського Юлія Мендель. У дописі вона відзначила, що "січень багатий на дні народження великих людей – Володимира Зеленського та Девіда Лінча".
Девід Лінч у відео говорить таке:
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