Легендарний американський режисер Девід Лінч привітав Президента України Володимира Зеленського з днем народження, яке той відзначав 25 січня. Побажав усього найкращого – і особисто Зеленському, і всій Україні.

Джерело: 24 канал

Такий крок Девід Лінч вирішив зробити, адже і Володимир Зеленський раніше привітав режисера з днем народження. 20 січня легенда світового кінематографа відзначав 75 років.

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Про що говорив Лінч у привітанні Зеленського

Відеозапис привітання Лінча виклала у фейсбуці прессекретарка Зеленського Юлія Мендель. У дописі вона відзначила, що "січень багатий на дні народження великих людей – Володимира Зеленського та Девіда Лінча".

Девід Лінч у відео говорить таке:

"Шановний президенте Зеленський! Я дуже вдячний за ваше привітання у мій день народження. Тож сьогодні, 25 січня 2021 року, я хочу повернути це добродійство, і побажати вам надзвичайно щасливого дня народження. Для вас та всієї України – усього найкращого! Мир!"

Хто такий Девід Лінч? Кінорежисер, музикант, художник і актор зі США Девід Лінч найбільше знаменитий своїми фільмами жахів.



Лінчу вдавалося створювати унікальну атмосферу сюрреалізму, моторошні образи, а ще й оточувати все ідеальним доповненням у формі неповторної музики.



Фільми Лінча (як-от "Людина-слон", "Твін Пікс", "Малголленд Драйв" та інші) не збирали великих кас, але стали культовими та впізнаваними.

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