У Сарнах 17-річний хлопець убив сокирою листоношу, аби заволодіти 18 тисячами гривень. Місцеві жителі розповіли, що юнак і раніше мав багато проблем з законом, проте родичі приховували це і водили його до церкви, аби виправився.

43-річна поштарка 19 березня розносила пенсію. В одному з дворів замість бабусі жінку зустрів її онук.

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Хлопець убив заради 18 тисяч гривень

Коли листоноша повернулась до нього спиною, хлопець завдав своїй жертві удари сокирою. Після розправи знаряддя злочину юнак кинув під ліжко. Сам на велосипеді поїхав витрачати відібрані 18 тисяч гривень.

Підліток встиг купити лише пляшку води

Убиту поштарку знайшла 11-річна сестра підозрюваного. На ймовірного вбивцю правоохоронці вийшли дуже швидко. Хлопця затримали, за вкрадене він встиг лише купити пляшку води.

У загиблої залишились 6 дітей

Наразі підозрюваний перебуває під вартою. У Сарнах – шоковані, адже листоношу тут знали всі і ставились до неї дуже добре. У загиблої Світлани залишилось 6 дітей. Їх на виховання забрала рідна сестра, у якої і своїх двоє.

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Сусіди розповіли про поведінку підозрюваного

Про затриманого хлопця розповіли сусіди. Кажуть, що той був на обліку у поліції.

Іграшки крав, пісок сипав на голови – і то змалечку. Як щось скажемо – та то ж дитя. Родичі все приховували, водили його в церкву думали, що він виправиться,

– сказала сусідка 83-річна Мотрона.

Незважаючи на таку поведінку, ніхто не сподівався, що хлопець наважиться на вбивство. Та й сестра загиблої каже: Світлана завжди була дуже обережною і пенсію старалась рознести ще до темної пори.

Листоношам видають газові балончики

У поштовому відділенні визнають, листоношам справді загрожує небезпека. Проте на автівку чи охорону грошей нема. Єдине, кажуть на пошті, можуть видати балончик. Утім їх використовують хіба проти собак.

Важливо! Наразі на підозрюваного чекає ще психіатрична експертиза. Оскільки затриманий – неповнолітній, то його можуть притягнути максимально до 15 років позбавлення волі.