Звірські знущання на Черкащині: деталі катування у райвідділку поліції

Звинуватили у крадіжці та почали жорстко бити. На Черкащині 28-річний чоловік заявив про звірські знущання над ним у райвідділку поліції.

За словами постраждалого, дільничні інспектори його змушували зізнатись у злочині. Це тривало 1,5 години, але Віталій не зізнавався, мовляв, нічого не крав.

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Страшні деталі інциденту

Правоохоронці припинили бити, лише коли чоловік перестав реагувати на біль. Згодом приїхали слідчі, вони підтвердили невинуватість чоловіка, адже доказів причетності до крадіжки не знайшли.

Були кулаками, ногами, шлангом з вогнегасника, пляшкою з водою, стільцем. Вони посадили мене в автомобіль і говорили, що все компенсують,

– зізнався постраждалий.

Попри те, що правоохоронці пропонували чоловікові гроші, він не погодився. Подзвонив батьку і разом з ним поїхав до лікарні. Постраждалого оглянув хірург, на тілі не було живого місця.



Постраждалий Віталій Бердник / Скриншот з відео

"Виявили травми лиця, верхньої щелепи. Зуби були вибиті. Також запідозрили перелом нижньої щелепи. На спині були подряпини", – розповів директор Городищенської районної лікарні Олександр Прищепний.

У ДБР розпочали розслідування

Справою зацікавились у Державному бюро розслідувань. Там розпочали розслідування.

Двоє поліціянтів почали бити громадянина, зламавши об нього залізний стілець, після чого на потерпілого одягли кайданки і били його,

– зазначила речниця ДБР Ольга Чиканова.

Батько постраждалого сказав, що і раніше чули про подібні випадки у райвідділку Городища. Тож цього разу хочуть, щоб винних таки покарали.



Звірства на Черкащині / Фото ДБР

"Гроші, що таке гроші? Сьогодні його побили, завтра іншого поб'ють, післязавтра третього поб'ють. І все знову залишиться безкарно", – сказав батько постраждалого Віктор Бердник.

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Двом підозрюваним поліціянтам загрожує до 10 років в'язниці, наразі їх уже звільнили. Ще чотирьох працівників райвідділку відсторонили від виконання обов'язків.