Дешеві провокації, – Кулеба про погрози напередодні візиту Сіярто

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто приїде в Україну 27 січня. Напередодні його візиту активізувалися провокатори, які називають себе "патріоті Украині".

Джерело: твіттер Дмитра Кулеби

На пошту посольства Угорщини в Україні 25 січня надіслали погрози.

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Комусь дуже потрібні дешеві провокації напередодні візиту Петера Сіярто,

– наголосив Кулеба.

Він додав, що правоохоронці "вже працюють". "Автори, очевидно, за межами України. Інакше 2 помилки в слові "Україна" не пояснити", – підкреслив міністр.

Як погрожували провокатори

Лист відправили "шановним співробітникам посольства Угорщини в Україні". Багато слів у ньому написали неправильно.

"Ми, патріоті Украині, доносимо до вашого відома, що у разі приїзду вашого міністра закордонних справ Петара Сіярто в Україну, ми почнемо дійяти. Ми втомилися дивитися, як Угорщина намагаетсься відібрати наші землі. Ми почнемо діяти".

Правокатори додали, що діяти будуть "вкрай жорстко". Вони пригрозили посольству, аби ті готувалися до "великої крові".



У посольство Угорщини надіслали лист з погрозами / Скриншот Дмитра Кулеби

запрошення Кулеби. В Україні він проведе низку офіційних зустрічей.



Такі погрози від нібито "українців" надходять не вперше. На Закарпатті часто поширюють фейки про те, що українці нібито утискають закарпатських угорців.

Сіярто прибуде до Києва на