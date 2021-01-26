Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто приїде в Україну 27 січня. Напередодні його візиту активізувалися провокатори, які називають себе "патріоті Украині".

Джерело: твіттер Дмитра Кулеби

На пошту посольства Угорщини в Україні 25 січня надіслали погрози.

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Комусь дуже потрібні дешеві провокації напередодні візиту Петера Сіярто,

– наголосив Кулеба.

Він додав, що правоохоронці "вже працюють". "Автори, очевидно, за межами України. Інакше 2 помилки в слові "Україна" не пояснити", – підкреслив міністр.

Як погрожували провокатори

Лист відправили "шановним співробітникам посольства Угорщини в Україні". Багато слів у ньому написали неправильно.

"Ми, патріоті Украині, доносимо до вашого відома, що у разі приїзду вашого міністра закордонних справ Петара Сіярто в Україну, ми почнемо дійяти. Ми втомилися дивитися, як Угорщина намагаетсься відібрати наші землі. Ми почнемо діяти".

Правокатори додали, що діяти будуть "вкрай жорстко". Вони пригрозили посольству, аби ті готувалися до "великої крові".



У посольство Угорщини надіслали лист з погрозами / Скриншот Дмитра Кулеби