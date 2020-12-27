До Миколаєва із зони проведення ООС ввечері 26 грудня повернулися бійці 79-ї окремої десантно-штурмової бригади. Біля військової частини у Соляні захисників України зустрічали рідні та близькі.

Десантники повернулися додому

Військова техніка у супроводі поліції проїхала вулицями Миколаєва та повернула на територію військової частини. Фотографії та відео зустрічі розмістила в фейсбуці місцева мешканка Юлія Винник.

Найкращий подарунок, коли вони вдома. Замість тисячі слів. Усіх, хто чекав, також вітаю! Хлопці, ви для нас завжди перші. Слава Україні!

– підписала вона свій допис.

До Миколаєва повернулися десантники 79-ї ОДШБр: відео Юлії Винник



Із зони проведення ООС додому повернулися миколаївські десантники / Фото Юлії Винник



Із зони проведення ООС додому повернулися миколаївські десантники / Фото Юлії Винник



Із зони проведення ООС додому повернулися миколаївські десантники / Фото Юлії Винник