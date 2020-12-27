Найкращий подарунок, коли вони вдома: до Миколаєва повернулися десантники – фото, відео
До Миколаєва із зони проведення ООС ввечері 26 грудня повернулися бійці 79-ї окремої десантно-штурмової бригади. Біля військової частини у Соляні захисників України зустрічали рідні та близькі.
Десантники повернулися додому
Військова техніка у супроводі поліції проїхала вулицями Миколаєва та повернула на територію військової частини. Фотографії та відео зустрічі розмістила в фейсбуці місцева мешканка Юлія Винник.
Найкращий подарунок, коли вони вдома. Замість тисячі слів. Усіх, хто чекав, також вітаю! Хлопці, ви для нас завжди перші. Слава Україні!
– підписала вона свій допис.
До Миколаєва повернулися десантники 79-ї ОДШБр: відео Юлії Винник
Із зони проведення ООС додому повернулися миколаївські десантники / Фото Юлії Винник
Із зони проведення ООС додому повернулися миколаївські десантники / Фото Юлії Винник
Із зони проведення ООС додому повернулися миколаївські десантники / Фото Юлії Винник
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