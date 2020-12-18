Президент Володимир Зеленський привітав українців з ухваленням Держбюджету-2021. За словами українського лідера, ми продовжили ламати старі традиції та вдруге довели, що бюджет можна прийняти вчасно.

Прийняття Держбюджету-2021 цьогоріч також показало, що можна обійтися без торгів і так званих "хотєлок". Про це Зеленський заявив у своєму зверненні до українців.

Актуально Зеленський записав нове відеозвернення: що сказав президент

За словами президента, саме тому Держбюджет-2021 став об'єктом різноманітного політичного булінгу: лавини фейків, маніпуляцій, міфів.

Дезінформації було стільки, що десь у куточку тихенько заплакав одинокий Кисельов (Дмитро Кисельов, російський пропагандист – 24 канал),

– наголосив Зеленський.

Що ще сказав Зеленський про Держбюджет-2021

На медицину виділено майже 160 мільярдів гривень – найбільше за всю історію незалежної України.

Заплату медикам вже підняли на 30%, однак у 2021 році працюватимуть над її подальшим зростанням.

У планах на 2021 рік також є оснащення 210 приймальних відділень.

Доплати медикам, які борються з коронавірусом, продовжаться.

Освіта та наука отримають загалом майже 170 мільярдів.

На 20% піднімуть зарплати освітянам.

На оборону виділять понад 170 мільярдів гривень. Окрім того, упродовж року підтримку отримають прикордонники, рятівники та пожежники. Тому сектор безпеки та оборони отримає загалом понад 267 мільярдів гривень..

З 1 січня в Україні зросте мінімальна зарплата: до 6 тисяч.

Україна продовжить будувати дороги та мости.

У країні розпочнеться реставрація музеїв та замків.

Дивіться відеозвернення Зеленського: