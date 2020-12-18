Десь у куточку тихенько заплакав одинокий Кисельов, – Зеленський про Держбюджет-2021
Президент Володимир Зеленський привітав українців з ухваленням Держбюджету-2021. За словами українського лідера, ми продовжили ламати старі традиції та вдруге довели, що бюджет можна прийняти вчасно.
Прийняття Держбюджету-2021 цьогоріч також показало, що можна обійтися без торгів і так званих "хотєлок". Про це Зеленський заявив у своєму зверненні до українців.
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За словами президента, саме тому Держбюджет-2021 став об'єктом різноманітного політичного булінгу: лавини фейків, маніпуляцій, міфів.
Дезінформації було стільки, що десь у куточку тихенько заплакав одинокий Кисельов (Дмитро Кисельов, російський пропагандист – 24 канал),
– наголосив Зеленський.
Що ще сказав Зеленський про Держбюджет-2021
- На медицину виділено майже 160 мільярдів гривень – найбільше за всю історію незалежної України.
- Заплату медикам вже підняли на 30%, однак у 2021 році працюватимуть над її подальшим зростанням.
- У планах на 2021 рік також є оснащення 210 приймальних відділень.
- Доплати медикам, які борються з коронавірусом, продовжаться.
- Освіта та наука отримають загалом майже 170 мільярдів.
- На 20% піднімуть зарплати освітянам.
- На оборону виділять понад 170 мільярдів гривень. Окрім того, упродовж року підтримку отримають прикордонники, рятівники та пожежники. Тому сектор безпеки та оборони отримає загалом понад 267 мільярдів гривень..
- З 1 січня в Україні зросте мінімальна зарплата: до 6 тисяч.
- Україна продовжить будувати дороги та мости.
- У країні розпочнеться реставрація музеїв та замків.
Дивіться відеозвернення Зеленського:
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