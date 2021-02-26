Для захисту нацбезпеки потрібно притягувати до відповідальності тих, хто працює на користь агресора. Про це заявив глава СБУ Іван Баканов.

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Що сказав Баканов про санкції

Глава СБУ наголосив, що особливу увагу слід приділяти колишнім керівникам державних структур.

Вони, замість того, щоб захищати свою країну, опинилися на боці агресора. Втім, державна зрада не має строків давності,

– наголосив Баканов.

Чому санкції вводять проти Захарченка та інших

Баканов нагадав, що серед вказаних посадовців є колишній очільник МВС Віталій Захарченко, командувач Військово-морськими силами ЗСУ Денис Березовський, голова СБУ Олександр Якименко та інші.

Річ у тім, що раніше їм оголосили підозри у державній зраді, тому тепер вони – в розшуку. В СБУ переконані, що ці люди були причетними до підтримки проросійських сил, а також сприяли зміцненню окупантів в Криму та на Донбасі.

Що відомо про нові санкції